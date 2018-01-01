Прокуратура М'янми звинувачує журналістів Reuters у розголошенні державної таємниці

Місцевим репортерам Reuters у М'янмі загрожує до 14 років позбавлення волі

Прокуратура М'янми намагається притягнути до кримінальної відповідальності двох місцевих журналістів інформаційної агенції Reuters за нібито розголошення державної таємниці. Репортерам Ва Лоне та К'яв Сое Оо загрожує до 14 років позбавлення волі, передає DW. Співробітників агенції затримали в середині грудня. Влада звинувачує їх у



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Місцевим репортерам Reuters у М'янмі загрожує до 14 років позбавлення волі

Прокуратура М'янми намагається притягнути до кримінальної відповідальності двох місцевих журналістів інформаційної агенції Reuters за нібито розголошення державної таємниці. Репортерам Ва Лоне та К'яв Сое Оо загрожує до 14 років позбавлення волі, передає DW.

Співробітників агенції затримали в середині грудня. Влада звинувачує їх у тому, що журналісти нібито незаконно роздобули у поліцейських секретні документи про дії армії проти етнічної мусульманської групи рохінджа в західному штаті Ракхайн.

Головний редактор Reuters Стівен Адлер заявив, що «глибоко розчарований», та розкритикував справу проти журналістів як «абсолютно необґрунтований, кричущий напад на свободу слова».

За різними оцінками, у М'янмі було більше мільйона мусульман-рохінджа. Вони десятиліттями зазнають дискримінації в країні, де більшість населення - буддисти. Багато рохінджа не мають паспортів і не вважаються громадянами М'янми.

Криза почалася після того, як наприкінці серпня минулого року група бойовиків рохінджа вчинила кілька нападів на поліцейських. У відповідь військові почали масштабну операцію в регіоні Ракхайн, де компактно мешкала нацменшина. Сотні людей убили, цілі села спалили. За даними ООН, з того часу до Бангладеш утекли близько 655 тисяч рохінджа. Голові уряду М'янми і лауреатці Нобелівської премії Аун Сан Су Чжі закидають, що вона зробила недостатньо задля того, щоб запобігти насильству.