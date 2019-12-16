До 85 тисяч гривень: комітет з питань правоохоронної діяльності підтримав штрафи для кнопкодавів



Розсилка ВІДПРАВИТИ

Комітет з питань правоохоронної діяльності Верховної Ради: кнопкодавство може стати кримінальним правопорушенням Фото: twitter.com/chesno_movement

Законопроєкт №2148 пропонує ввести штрафи від 51 тис. до 85 тис. грн для нардепів за голосування за іншого народного депутата

Комітет з питань правоохоронної діяльності Верховної Ради рекомендував депутатам ухвалити в другому читанні законопроєкт, який запроваджує штрафи для кнопкодавів. Про це повідомив Громадський рух «Чесно».

Член фракції «Слуга народу» Максим Бужанський назвав закон фіктивним з огляду на те, що покарання, на його думку, буде «вибірковим». На його думку, виходом могла б стати сенсорна кнопка.

Законопроєкт №2148 пропонує ввести штрафи від 51 тисячі до 85 тисяч гривень для нардепів за голосування за іншого народного депутата. Таку норму, у разі підтримки в другому читанні та підписання президентом, внесуть до Кримінального кодексу. Тобто кнопкодавство стане кримінальним правопорушенням.

Також у законі «Про регламент Верховної Ради» видозмінять 47 статтю. Тепер Апарат Верховної Ради матиме вести зйомку засідань у такий спосіб, що дозволить підтвердити або заперечити, що депутат кнопкодавив. Якщо на засіданні виявлять факт кнопкодавства, розгляд питань з порядку денного зупиняють. Головуючий (спікер або його заступник) встановлює кнопкодава, а якщо його немає — повідомляє Раді про порушення та доручає Лічильній комісії забрати в нього картку (віддати її треба головуючому).

Після цього головуючий повторно ставить на голосування питання, за яке депутати голосували востаннє. Тоді головуючий дає Апарату розпорядення підготувати повідомлення про виявлене порушення. Це повідомлення разом з протоколом, стенограмою, стенографічним бюлетенем відповідного пленарного засідання та відеозаписом передають голові Верховної Ради. Голова парламенту направляє це все до Державного бюро розслідувань.

Після рішення комітету законопроект передадуть до сесійної зали, де він має набрати щонайменше 226 голосів.

Станом на 5 грудня у Верховній Раді 9-го скликання спіймали 10 депутатів-кнопкодавів.