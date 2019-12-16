Поляков написав заяву про вихід з партії «Слуга народу» документ



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Антон Поляков розчарувався у партії «Слуга народу» Фото Станіслава Груздєва, Главком

Депутат-вигнанець пояснив у заяві, чому він залишає партію

Народний депутат і колишній член фракції «Слуга народу» Антон Поляков сьогодні оприлюднив заяву про вихід з політичної партії «Слуга народу».

Документ нардеп розмістив у своєму Телеграм-каналі.

«Подав сьогодні заяву про вихід з партії СН. Насправді це вже просто формальність для мене, але потрібно було це зробити. Я не можу бути в партії, де є кнопкодави, порохоботи, любителі рішалова і керівники, які в цьому замішані і все це покривають», — пояснив він своє рішення.

Раніше в інтерв’ю «Главкому» нардеп заявив, що президент Володимир Зеленський вже не здатен контролювати фракцію, партію і Офіс президента.

Нагадаємо, народного депутата Антона Полякова виключили з фракції «Слуга народу» за офіційною версією через неетичну поведінку. Парламентар веде Telegram-канал, в якому критикував фракцію та її рішення. Поляков стверджує, що за його виключення проголосували через те, що він очолив збір підписів за недовіру генеральному прокурору Руслану Рябошапці. «Якісь справи він плутає, якісь не підписує, а якісь згадує», - описує стиль роботи нового генпрокурора депутат.

До свого депутатства Поляков вів дрібний бізнес з торгівлі ламінатом, а на парламентських виборах під всесильним на той момент брендом «Слуги народу» зумів перемогти на 206-му окрузі одіозного забудовника Максима Микитася.

Як повідомлялося, 15 листопада «Слуги народу» на засіданні фракції вирішили долю Скороход і Полякова.

Після вигнання Поляков оприлюднив аудіозапис, як «слуги народу» давали вказівки поліції.

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