До «червоної зони» в Ізраїлі віднесли весь світ

Пройти карантин при в’їзді до країни доведеться всім без виключення

Згідно рішення уряду Держави Ізраїль, з 20 грудня всі країни світу будуть вважатися небезпечними з точки зору загрози поширення коронавіруса і відноситись до «червоної зони». Всі пільги та виключення при в’їзді до країни касуються, повідомляє Newsru.co.il з посиланням на міністерство охорони здоров’я країни.

З завтрашнього дня по прильоту до Ізраїлю потрібно буде пройти двотижневий карантин. Скоротити його можна буде до десяти днів двома негативними тестами на коронавірус –відразу по прильоту і через дев'ять днів.

До 26 грудня особи, що прилітають з країн, що раніше перебували в "зеленій зоні", зможуть потрапити в країну без самоізоляції, як це і було до сьогоднішнього оновлення правил.

Також сьогодні в Ізраїлі офіційно стартує кампанія з вакцинації населення від Covid-19. Увечері в лікарні «Шиба» щеплення будуть зроблені прем'єр-міністру Ізраїлю Біньяміну Нетаніягу і міністру охорони здоров’я Юлію Едельштейну. Процес вакцинації транслюватиметься в прямому ефірі. У неділю, 20 грудня, вакцину отримає президент Ізраїлю Реувен Рівлін.