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    До дня народження Коновальця у Львові оголосили архітектурний конкурс

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    Важливо, щоб митці з усієї країни спробували переосмислити постать Коновальця - До дня народження Коновальця у Львові оголосили архітектурний конкурс
    Важливо, щоб митці з усієї країни спробували переосмислити постать Коновальця
    Фото з відкритих джерел

    У Львові планують створити новий архітектурний шедевр

    У Львові оголошений архітектурний конкурс на створення меморіалу пам’яті видатного діяча українського визвольного руху, першого провідника ОУН Євгена Михайловича Коновальця. Про це у мережі Facebook повідомив міський голова Львова Андрій Садовий.

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    До дня народження Коновальця у Львові оголосили архітектурний конкурс

    «Добра новина до 130 дня народження Євгена Коновальця. Ми оголошуємо архітектурний конкурс для гідного вшанування пам'яті провідника ОУН. Що це буде? Пам'ятник, простір або площа – написав Андрій Садовий. – Важливо, щоб митці з усієї країни спробували переосмислити постать Коновальця. Впевнений, що цей меморіальний проект стане одним із головних архітектурних шедеврів нашого міста. Героям Слава!» – написав Андрій Садовий.

    Додамо, що чимало українських пам’яток архітектури перебувають поза належною увагою діячів, які займаються питаннями культури. До таких зруйнованих «перлин» належить бароковий палац Сангушків в Ізяславі, що на Хмельниччині, який переживає не найкращі часи та потребує реконструкції.

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    Теги: Андрій Садовий Львів архітектура
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    До дня народження Коновальця у Львові оголосили архітектурний конкурс