До дня народження Коновальця у Львові оголосили архітектурний конкурс

У Львові планують створити новий архітектурний шедевр

У Львові оголошений архітектурний конкурс на створення меморіалу пам’яті видатного діяча українського визвольного руху, першого провідника ОУН Євгена Михайловича Коновальця. Про це у мережі Facebook повідомив міський голова Львова Андрій Садовий.

«Добра новина до 130 дня народження Євгена Коновальця. Ми оголошуємо архітектурний конкурс для гідного вшанування пам'яті провідника ОУН. Що це буде? Пам'ятник, простір або площа – написав Андрій Садовий. – Важливо, щоб митці з усієї країни спробували переосмислити постать Коновальця. Впевнений, що цей меморіальний проект стане одним із головних архітектурних шедеврів нашого міста. Героям Слава!» – написав Андрій Садовий.

Додамо, що чимало українських пам’яток архітектури перебувають поза належною увагою діячів, які займаються питаннями культури. До таких зруйнованих «перлин» належить бароковий палац Сангушків в Ізяславі, що на Хмельниччині, який переживає не найкращі часи та потребує реконструкції.

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