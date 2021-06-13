  1. Головна
  2. Новини
рус
    Новини

    «З дитинства за Бельгію». Як Львів вболівав проти Росії на Євро (відео)

    •  glavcom.ua
    • Розсилка
    Бельгія забила Росії три м'ячі. Львів радів - «З дитинства за Бельгію». Як Львів вболівав проти Росії на Євро (відео)
    Бельгія забила Росії три м'ячі. Львів радів
    Скріншот з відео Brutal Football

    Фан-зона у Львові не стримувала емоцій під час голів бельгійців збірній Росії

    У мережі з’явилося відео з радісною реакцією футбольних уболівальників у Львові, які святкували голи у ворота Росії у матчі проти Бельгії на Євро-2020.

    Відео знято в одній із фан-зона Львова.

    «З дитинства за Бельгію», – жартують користувачі соцмережі.

    Нагадаємо, збірна Бельгії розпочала Євро-2020 з упевненої перемоги. Лідер рейтингу ФІФА і головний фаворит чемпіонату Європи без зайвих зусиль здолала росіян. Гра пройшла в Санкт-Петербурзі, хоча номінальними господарями були бельгійці. Рахунок матчу - 3:0.

    Збірна України свій перший матч на Євро-2020 проведе 13 червня проти Нідерландів. Андрій Шевченко напередодні дав прес-конференцію і запевнив, що статистами наша команда на цьому турнірі не буде.

    Читайте також:

    Теги: Росія НОВИНИ ФУТБОЛУ Львів Бельгія Євро-2020
    Якщо ви знайшли помилку в тексті, виділіть її мишкою та натисніть Ctrl+Enter
    Коментарі ()
    1000 символів залишилось
    Читайте також:

    Натисніть «Подобається», щоб читати
    Glavcom.ua в Facebook

    Я вже читаю Glavcom в Facebook

    НАЙПОПУЛЯРНІШЕ

    Про використання cookies: Продовжуючи переглядати glavcom.ua ви підтверджуєте, що ознайомилися з Правилами користування сайтом і погоджуєтеся на використання файлів cookies Згоден   Про файли cookies

    «З дитинства за Бельгію». Як Львів вболівав проти Росії на Євро (відео)