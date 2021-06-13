«З дитинства за Бельгію». Як Львів вболівав проти Росії на Євро (відео)

Фан-зона у Львові не стримувала емоцій під час голів бельгійців збірній Росії

У мережі з’явилося відео з радісною реакцією футбольних уболівальників у Львові, які святкували голи у ворота Росії у матчі проти Бельгії на Євро-2020.

Відео знято в одній із фан-зона Львова.

«З дитинства за Бельгію», – жартують користувачі соцмережі.

Нагадаємо, збірна Бельгії розпочала Євро-2020 з упевненої перемоги. Лідер рейтингу ФІФА і головний фаворит чемпіонату Європи без зайвих зусиль здолала росіян. Гра пройшла в Санкт-Петербурзі, хоча номінальними господарями були бельгійці. Рахунок матчу - 3:0.

Збірна України свій перший матч на Євро-2020 проведе 13 червня проти Нідерландів. Андрій Шевченко напередодні дав прес-конференцію і запевнив, що статистами наша команда на цьому турнірі не буде.