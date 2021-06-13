Львів’янка однією фразою переконала таксиста-любителя шансону у важливості української мови

«Для мене російська музика неприйнятна, навіть якщо я не тямлю у нотах Шуфутінського», пояснювала львів’янка водієві, чому не хоче слухати шансон

Дівчина зробила зауваження таксистові через шансон. Його реакція здивувала

Львів’янка Христина Кішик зробила зауваження таксистові з приводу шансону, який лунав у салоні його авто. Водій спершу відмовився виключати музику, зазначивши, що має повне конституційне право слухати те, що йому подобається. Зрештою, розв’язка ситуації здивувала.

«Нормальне авто, нормальний з вигляду чоловік... Але далі все по відпрацьованій схемі: або включається шансон; або в таксистові включається внутрішній провидець всіх ситуацій. У нашій схемі гучно залунав російський шансон», – розповіла Христина у Facebook.

Після цього вона попросила, аби водій вимкнув російську музику, адже вона оплачує за сервіс, а для неї неприйнятно слухати російську музику.

«На моє прохання пан мені відповів, що я не розбираюся в музиці, що це співає Міхаіл Шуфутінский. Я пояснила, що для мене російська музика неприйнятна, навіть якщо я не тямлю у нотах Шуфутінського. Тоді таксист подивився на мене, як на інопланетянку і сказав: «А ти, що патріотка?» – Так, я патріотка. І я цим пишаюся», – додала львів'янка.

Після цього таксист зазначив, що може слухати все що завгодно, адже йому це подобається. При цьому додав, що в Конституції не написано, що хтось має зазіхати на його особисті смаки.

«Я уже подумала, що він мене зараз висадить посередині маршруту і я таки запізнюся на зустріч через свої патріотичні погляди. І відповіла панові: – Якщо людина буде обирати позицію толерування всьому російському тільки тому, що це її особисті смаки – це породить байдужість до України. А байдужі люди потім стають стадом рабів. Чи хочете ви, щоб ваші діти росли серед стада чи самі стали рабами?», – написала вона.

Після цього таксист замовк і аж до місця призначенні не сказав ні слова. Лише наприкінці таксист запитав її:

– «Яку музику слухають патріоти?

– Може, я вас здивую, але патріоти – це не є якась особлива каста людей. Вони звичайні люди, які просто хочуть, щоб українського було більше. І в музиці також. Бо це нормально на своїй землі хотіти українського», – резюмувала дівчина.

Напередодні нардеп заявив, що «слуги» Зеленського хочуть назавжди вивести телебачення з-під дії закону про українську мову.

Нагадаємо, міністр культури та інформаційної політики України Олександр Ткаченко підтримав ідею відтермінувати початок дії окремих статей мовного закону, які стосуються обов’язкового дубляжу фільмів українською мовою.