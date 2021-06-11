Повернути із небуття: на Хмельниччині розсипається унікальний бароковий палац (фото)

Активісти закликають усіх небайдужих допомогти зберегти унікальну пам’ятку національного значення

Чимало українських пам’яток архітектури перебувають поза належною увагою діячів, які займаються питаннями культури. До таких зруйнованих «перлин» належить бароковий палац Сангушків в Ізяславі, що на Хмельниччині, який переживає не найкращі часи та потребує реконструкції.

Будівля була зведена в другій половині XVIII століття, а нещодавно стіна історичної пам’ятки зазнала суттєвих руйнувань. На початку червня потужний вітер та дощ, які штурмували будівлю, обвалили п’ятдесят квадратних метрів палацу.

Заступник директора Хмельницького обласного науково-методичного центру культури і мистецтва Сергій Шпаковський написав у мережі: «Чергове падіння стіни у палаці Сангушко в Ізяславі…на мою думку, врятує ситуацію тільки створення заповідника або філіалу заповідника, що дозволить в перспективі провести протиаварійні, консерваційні, науково-дослідні та інші види пам’яткоохоронних робіт».

Історично цікава будівля наразі є аварійно небезпечною, але чомусь вона не перебуває на балансі ні районної, ні міської ради. Тому в першу чергу, щоб отримати кошти на реконструкцію, необхідно з’ясувати, кому належить об’єкт.

Варто сказати, що другий рік поспіль громадські активісти оголошують в місті акцію «До Сангушків на толоку». Відповідно лише руками місцевих жителів палацовий комплекс, що заріс чагарниками та деревами, набуває певних обрисів.

Активісти закликають усіх небайдужих, особливо тих, хто має вплив, можливості та обов’язки допомогти зберегти унікальну пам’ятку національного значення в Ізяславі від подальшої руйнації.

Нагадаємо, що минулого року відбувся фестиваль «Ізяслав-Fest», який мав на меті привернути увагу держави, меценатів, поціновувачів минувшини, шанувальників маленьких міст з багатою історією до проблем національної культурної спадщини, зокрема, до унікальної пам’ятки архітектури XVIII століття – палацу князів Сангушків.

Додамо, що заступник голови Київської міської держадміністрації Володимир Прокопів направив листи прем’єр-міністру Денису Шмигалю та міністру оборони Андрію Тарану, де наполягає на терміновій передачі будинку авіаконструктора Сікорського до комунальної власності громади Києва. Про це повідомляє пресслужба КМДА.

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