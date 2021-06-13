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    «Це невдалий погляд із Москви». Науковець пропонує змінити назви підрозділів «Укрзалізниці»

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    Територіальні підрозділи &laquo;Укрзалізниці&raquo; необхідно перейменувати, адже нині вони мають колоніальні назви, упевнений&nbsp;Мирослав Дністрянський - «Це невдалий погляд із Москви». Науковець пропонує змінити назви підрозділів «Укрзалізниці»
    Територіальні підрозділи «Укрзалізниці» необхідно перейменувати, адже нині вони мають колоніальні назви, упевнений Мирослав Дністрянський
    Фото: «Главком»

    Мирослав Дністрянський переконаний, що називати територіальний підрозділ із центром у Харкові «Південна залізниця» – просто сором

    Територіальні підрозділи «Укрзалізниці» необхідно перейменувати, адже нині вони мають колоніальні назви. Так вважає науковець, професор кафедри географії України Львівського національного університету імені Івана Франка Мирослав Дністрянський.

    «Територіальний підрозділ з центром у Харкові називається «Південна залізниця», з центром в Києві – «Південно-Західна». Звідки такі вкрай недоречні назви? Бо, скажімо, хіба Харків – це південь України, а Київ – південний захід. Зрозуміло, що ні, але це погляд з Москви, і то невдалий, бо назви підрозділам надано за різними ознаками», – написав Мирослав Дністрянський на своїй сторінці у Facebook.

    Такі назви – просто сором, переконаний науковець. Він пропонує свій варіант вирішення цієї проблеми.

    «Тут треба взяти до уваги те, що назви територіальних підрозділів чи районів за сторонами горизонту – це найгірший варіант. Бо, зрозуміло, що на кожній території є північ, південь, захід чи схід, а тому треба давати такі назви, які розкривали б характерні географічні риси території. І за одним принципом. В нашому випадку – за назвами провідних центрів, враховуючи і те, що вже є Львівська, Одеська і Донецька залізниці. Тому пропоную «Південно-Західну залізницю» перейменувати в Київську, «Південну» – в Харківську, «Придніпровську – в Дніпровську чи Запорізьку», – вважає Дністрянський.

    Аби з’явилися гроші на перейменування професор радить зменшити на порядок зарплати членам наглядової ради «Укрзалізниці» та головним менеджерам.

    Нагадаємо, напередодні у потязі «Рахів-Київ» загинув пасажир. Чоловік упав із верхньої полиці.

    Крім того, компанія «Укрзалізниця» спільно з електронною онлайн-бібліотекою Librarius починає тестування послуги інтерактивної бібліотеки у поїздах далекого сполучення та швидкісних поїздах Інтерсіті+. Як повідомляє пресслужба перевізника, скористатись бібліотекою може кожен пасажир за посиланням або за допомогою інформаційних наліпок з QR-кодом у вагонах поїздів.

    Як повідомлялося, «Укрзалізниця» запускає з 12 червня приміський потяг №7001/7002 Львів – Мукачево – Львів зі спеціально обладнаними для велосипедів вагонами. Із велосипедами також вже можна подорожувати за маршрутом приміського поїзда Святошино-Буча.

    Теги: Харків Київ гроші Укрзалізниця Львів потяг залізниця чоловік
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    «Це невдалий погляд із Москви». Науковець пропонує змінити назви підрозділів «Укрзалізниці»