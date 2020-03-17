До двох років. Німецькі вчені дали прогноз щодо коронавірусу



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За прогнозами поширення коронавірусу триватиме ще два роки Фото: REUTERS

Дослідники зазначають, що тривалість пандемії залежить від швидкості винаходу вакцини та кількості заражених

У Німеччині дали прогноз щодо коронавірусу і завили, що епідемія може тривати два роки, оскільки пандемія, як правило, протікає хвилями, про що повідомили в Інституті Роберта Коха, пише DW.

Даний інститут - німецька урядова дослідницька організація, відповідальна за контроль і профілактику захворювань.

Глава інституту Лотар Вайлер зазначив, що в «екстремальній ситуації» деякі обмеження, які зараз застосовуються країнами, можуть діяти протягом усього часу пандемії.

За його словами, тривалість пандемії залежить від швидкості винаходу вакцини, а також від кількості людей, які заражаються, одужують і виробляють імунітет до коронавірусу.

«Досі інститут визначав ризик зараження для населення як помірний, зараз ми оцінюємо ризик для здоров'я в Німеччині як високий», - сказав Вайлер.

Станом на вівторок у Німеччині зафіксовано 6012 випадків захворювання, 13 осіб померли.

Станом на ранок 17 березня у світі зафіксовано 182 727 інфікованих осіб, з них тих, хто хворів на COVID-19 і одужав, – 79 883, померли – 7 174.

Напередодні Євросоюз закрив кордони для «несуттєвих» поїздок.

Нагадаємо, що коронавірусом нового типу у Франції заразились вже 18 депутатів парламенту.

Зазначимо, що напередодні лідери G7 назвали коронавірус трагедією та світовою кризою охорони здоров'я.

Як повідомлялося, Франція запроваджує безпрецедентні заходи для боротьби із коронавірусом, які включають скасування вже призначених виборів, а також транспортну блокаду.

Нагадаємо, уряд України прийняв рішення щодо обмеження пасажирських перевезень на території України для запобігання поширенню коронавірусу до 3 квітня. Постановою введена заборона залізничного, авіа- та автобусного міжміських та міжобласних пасажирських перевезень, а також робота метрополітенів.

Також з 17 березня Україна закриває пункти пропуску через державний кордон для авіаційного, залізничного та автобусного сполучення на два тижні.

Як відомо, президент Володимир Зеленський не виключив запровадження надзвичайного стану на всій території України.

Вже 17 березня РНБО може оголосити надзвичайний стан по всій Україні.

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