Лідери G7 назвали коронавірус трагедією та світовою кризою охорони здоров'я



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Глави держав і урядів Групи семи визнали, що пандемія коронавірусу є людською трагедією і світовою кризою охорони здоров'я Архівне фото

Велика сімка домовилася обмінюватися науковою інформацією щодо коронавірусу

Лідери Великої сімки (G7) назвали коронавірус трагедією і домовилися обмінюватися інформацією в режимі реального часу.

«Ми, глави держав і урядів Групи семи визнаємо, що пандемія коронавірусу є людська трагедія і світова криза охорони здоров'я, яка також несе великі ризики для світової економіки», - йдеться у заяві G7.

Лідери Великої сімки домовилися обмінюватися науковою інформацією щодо коронавірусу, при цьому необхідний «інформаційний обмін в режимі реального часу».

«Ми зробимо епідеміологічні та інші дані доступними для загального користування з тим, щоб краще зрозуміти вірус і краще з ним боротися», - наголошується в заяві.

Як повідомлялося, Франція запроваджує безпрецедентні заходи для боротьби із коронавірусом, які включають скасування вже призначених виборів, а також транспортну блокаду.

Нагадаємо, уряд України прийняв рішення щодо обмеження пасажирських перевезень на території України для запобігання поширенню коронавірусу до 3 квітня. Постановою введена заборона залізничного, авіа- та автобусного міжміських та міжобласних пасажирських перевезень, а також робота метрополітенів.

Також з 17 березня Україна закриває пункти пропуску через державний кордон для авіаційного, залізничного та автобусного сполучення на два тижні.

Як відомо, президент Володимир Зеленський не виключив запровадження надзвичайного стану на всій території України.

Вже 17 березня РНБО може оголосити надзвичайний стан по всій Україні.

Нагадаємо, станом на вечір 16 березня в Україні відомо про сім випадків зараження коронавірусом, один із них летальний – 13 березня від коронавірусу померла 71-річна пацієнтка з Радомишля на Житомирщині.

Ще два випадки захворювання зафіксовано у Києві.

До слова, з 12 березня по 3 квітня в Україні запроваджено карантин для запобігання поширенню коронавірусу.

До слова, Україна отримає один мільйон швидких тестів на коронавірус вже цієї суботи, 21 березня.