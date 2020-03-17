18 депутатів парламенту Франції підхопили новий коронавірус



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У Франції деякі парламентарі захворіли на новий коронавірус Фото: REUTERS/Benoit Tessier

Наразі у французькому парламенті підтверджено 26 випадків заражень - це депутати, їхні помічники та інші працівники установи

Коронавірусом нового типу у Франції заразились вже 18 депутатів французького парламенту.

Про це повідомляє пресслужба законодавчого органу Франції.

Загалом наразі у французькому парламенті підтверджено 26 випадків заражень. Вірус, зокрема, підхопили 18 депутатів і 4 членів їхніх команд. Решта – інші працівники парламенту.

Вісім осіб перебувають під наглядом працівників охорони здоров’я. 15 людей протестували і результат виявився негативним. У парламенті не розголошують імен та посад цих людей.

У депутата Жана-Люка Рейтцера, який став першим членом асамблеї, що заразився вірусом, хвороба прогресувала. Він залишається у лікарні. Депутат від ОПЗЖ Олег Волошин, як відомо, наприкінці лютого зустрічався з Райтцером, і після цього самоізолювався в Україні. Коронавірус у нього не підтвердили.

Зазначимо, що напередодні лідери G7 назвали коронавірус трагедією та світовою кризою охорони здоров'я.

Як повідомлялося, Франція запроваджує безпрецедентні заходи для боротьби із коронавірусом, які включають скасування вже призначених виборів, а також транспортну блокаду.

Нагадаємо, уряд України прийняв рішення щодо обмеження пасажирських перевезень на території України для запобігання поширенню коронавірусу до 3 квітня. Постановою введена заборона залізничного, авіа- та автобусного міжміських та міжобласних пасажирських перевезень, а також робота метрополітенів.

Також з 17 березня Україна закриває пункти пропуску через державний кордон для авіаційного, залізничного та автобусного сполучення на два тижні.

Як відомо, президент Володимир Зеленський не виключив запровадження надзвичайного стану на всій території України.

Вже 17 березня РНБО може оголосити надзвичайний стан по всій Україні.



