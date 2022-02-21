До кінця лютого Землю огорнуть дві магнітні бурі

В останній тиждень лютого магнітосфера буде неспокійною

Магнітні бурі накриють Землю в останній тиждень лютого. Вони будуть затяжними та сильними, а значить зможуть доставити неприємності багатьом людям на планеті.

Дати магнітних бур

За даними Лабораторії рентгенівської астрономії Сонця ФІАН, погіршення геомагнітної обстановки почнеться у вівторок, 22 лютого. Хвилі будуть не дуже сильними й досягнуть четвертого рівня.

На середу, 23 лютого, фахівці прогнозують пік магнітних бур, ситуація погіршиться до червоного рівня, G1. А це означає, що проблеми із самопочуттям можуть виникнути у багатьох людей. І є ризик, що будуть перебої в роботі техніки та зв'язку.

24 лютого магнітна буря піде на спад, але весь день очікується її вплив на Землю. У стабільний стан магнітосфера повернеться тільки до 25 лютого.

Далі мешканці землі матимуть перепочинок до 3-4 березня. Очікується, що на початку березня відбудеться ще одна затяжна і сильна магнітна буря.

Які симптоми викликає магнітна буря

У дні магнітних бур на погіршення самопочуття скаржаться навіть найздоровіші люди. Можливі головні болі, зниження сил і концентрації, дратівливість і агресивність. Найсильніше погіршення самопочуття відчувають люди з хронічними захворюваннями та літні.

Як допомогти організму в дні магнітних бур

У такі дні лікарі рекомендують дотримуватися чіткого режиму дня і повноцінно висипатися.

Варто обмежити фізичне і психоемоційне навантаження. Інтенсивні заняття спортом краще скоротити або замінити їх плаванням, прогулянками на свіжому повітрі або невеликий пробіжкою.

Вранці варто прийняти контрастний душ – він допоможе підбадьоритися, ввечері – теплу ванну. Вона допоможе швидше заснути.

Удень потрібно обов'язково вибратися на свіже повітря. В їжі уникати жирної та важкої їжі, від алкоголю відмовитися, а кількість кави – зменшити.

Не варто з'ясовувати стосунки, вплутуватися в конфлікти, стресів краще уникати. Тривалі поїздки краще перенести на інший день.

Людям з хронічними захворюваннями потрібно більше відпочивати, менше нервувати та тримати під руками необхідні ліки.