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    До кінця лютого Землю огорнуть дві магнітні бурі

    Незабаром будуть небезпечні дні для метеочутливих людей - До кінця лютого Землю огорнуть дві магнітні бурі
    Незабаром будуть небезпечні дні для метеочутливих людей
    фото з відкритих джерел

    В останній тиждень лютого магнітосфера буде неспокійною

    Магнітні бурі накриють Землю в останній тиждень лютого. Вони будуть затяжними та сильними, а значить зможуть доставити неприємності багатьом людям на планеті.

    Дати магнітних бур

    За даними Лабораторії рентгенівської астрономії Сонця ФІАН, погіршення геомагнітної обстановки почнеться у вівторок, 22 лютого. Хвилі будуть не дуже сильними й досягнуть четвертого рівня.

    На середу, 23 лютого, фахівці прогнозують пік магнітних бур, ситуація погіршиться до червоного рівня, G1. А це означає, що проблеми із самопочуттям можуть виникнути у багатьох людей. І є ризик, що будуть перебої в роботі техніки та зв'язку.

    24 лютого магнітна буря піде на спад, але весь день очікується її вплив на Землю. У стабільний стан магнітосфера повернеться тільки до 25 лютого.

    Далі мешканці землі матимуть перепочинок до 3-4 березня. Очікується, що на початку березня відбудеться ще одна затяжна і сильна магнітна буря.

    Які симптоми викликає магнітна буря

    У дні магнітних бур на погіршення самопочуття скаржаться навіть найздоровіші люди. Можливі головні болі, зниження сил і концентрації, дратівливість і агресивність. Найсильніше погіршення самопочуття відчувають люди з хронічними захворюваннями та літні.

    Як допомогти організму в дні магнітних бур

    У такі дні лікарі рекомендують дотримуватися чіткого режиму дня і повноцінно висипатися.

    Варто обмежити фізичне і психоемоційне навантаження. Інтенсивні заняття спортом краще скоротити або замінити їх плаванням, прогулянками на свіжому повітрі або невеликий пробіжкою.

    Вранці варто прийняти контрастний душ – він допоможе підбадьоритися, ввечері – теплу ванну. Вона допоможе швидше заснути.

    Удень потрібно обов'язково вибратися на свіже повітря. В їжі уникати жирної та важкої їжі, від алкоголю відмовитися, а кількість кави – зменшити.

    Не варто з'ясовувати стосунки, вплутуватися в конфлікти, стресів краще уникати. Тривалі поїздки краще перенести на інший день.

    Людям з хронічними захворюваннями потрібно більше відпочивати, менше нервувати та тримати під руками необхідні ліки.

    Теги: здоров'я земля ліки повітря
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    До кінця лютого Землю огорнуть дві магнітні бурі