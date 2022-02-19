Субота буде з весняними «плюсами»: прогноз погоди на 19 лютого

Вихідні почнуться із дощів на заході та сонечка – на сході України

У суботу, 19 лютого, погода потішить плюсовою температурою у всіх регіонах України. За даними Укргідрометцентру, очікується від +4°С у північних регіонах та до +10°С на півдні.

Не обійдеться і без опадів, проте вони будуть короткочасними і лише у деяких областях.

В Одеській, Миколаївській, Запорізькій, Херсонській та Івано-Франківській областях повітря прогріється до +8..+12°С.

У Львівській, Вінницькій та Чернівецькій до +7…+9°С.

У східних та північних регіонах очікується до +5…+7°С, на решті території країни – до +8°С.

Вітер при цьому буде слабким або помірним, не більше 6,5 м/с. Уночі стовпчики термометрів по всій Україні покажуть приблизно 0°С.

У західних областях суботнього ранку пройде невеликий дощ, у Київській, Сумській та Чернігівській областях можливий дрібний сніг. Захопіть із собою парасольку або плануйте справи на другу половину дня.

У решті регіонів небо майже весь день буде затягнуте хмарами, але дощу чи снігу не передбачається.

У столиці в суботу вдень буде +6…+8°С, уночі можливий заморозок до -1°С. Удень трохи дощитиме, уночі опадів не прогнозують.

Нагадаємо, очікується погіршення погоди: про що попереджають рятувальники.

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