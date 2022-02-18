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    Понад чверть річок на планеті забруднені ліками: де найгірша ситуація

    Найбільш забруднені водойми у країнах із доходом нижчим за середній - Понад чверть річок на планеті забруднені ліками: де найгірша ситуація
    Найбільш забруднені водойми у країнах із доходом нижчим за середній
    фото: Юлія Савва

    Результати дослідження виявили фармацевтичне забруднення у воді на всіх континентах

    Нове дослідження, яке вивчало наявність фармацевтичних препаратів у світових річках, виявило їхні концентрації на потенційно токсичних рівнях у більш ніж чверті досліджуваних місць, розповідає Science Daily.

    Досліджували 258 річок по всьому світу, включно з Темзою в Лондоні та Амазонкою в Бразилії.

    Зразки води були отримані з таких місць, як селище Яномамі у Венесуелі, де не використовуються сучасні ліки, до деяких із найбільш населених міст на планеті, таких як Делі, Лондон, Нью-Йорк, Лагос, Лас-Вегас і Гуанчжоу.

    Також були задіяні райони політичної нестабільності, такі як Багдад, Палестинський Західний берег і Яунде в Камеруні. Клімат, де були отримані зразки, варіювався від високогірної альпійської тундри в Колорадо і полярних регіонів Антарктиди до туніських пустель.

    Дослідники виміряли наявність 61 фармацевтичного препарату, таких як карбамазепін, метформін і кофеїн, і виявили фармацевтичне забруднення у воді на всіх континентах.

    Відтак було виявлено сильну кореляцію між соціально-економічним статусом країни та більшим забрудненням фармацевтичних препаратів у її річках (найбільш забруднені річки у країнах із доходом, нижчим за середній рівень).

    Високий рівень фармацевтичного забруднення також спостерігається у регіонах, населення яких у середньому старше, а також у місцях із високим місцевим безробіттям та рівнем бідності.

    Найбільш забрудненими країнами та регіонами світу є ті, які досліджені найменше (а саме Африка на південь від Сахари, Південна Америка та частина Південної Азії).

    Діяльність, найбільше пов’язана з найвищим рівнем фармацевтичного забруднення, включала скидання сміття вздовж берегів річок, неадекватну інфраструктуру стічних вод і фармацевтичне виробництво, а також скидання залишків септиків у річки.

    Дослідження показало, що чверть річок містили забруднювачі (такі як сульфаметоксазол, пропранолол, ципрофлоксацин і лоратадин) у потенційно шкідливих концентраціях.

    Раніше стало відомо, що у воді українських річок зафіксували вміст протикоронавірусних вакцин.

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    Теги: Багдад клімат Нью-Йорк сміття Африка Південна Америка ліки населення
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    Понад чверть річок на планеті забруднені ліками: де найгірша ситуація