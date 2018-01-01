До НАЗК викликали нардепа Мельничука

Мельничук має прибути до Національного агентства 28 лютого

Національне агентство з питань запобігання корупції викликало народного депутата Сергія Мельничука. Як повідомила прес-служба НАЗК, Мельничук входить до складу виконавчого органу ТОВ «МБР-Трейд», перебуваючи у статусі народного депутата та будучи суб’єктом, на якого поширюється дія Закону



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Сергій Мельничук

Мельничук має прибути до Національного агентства 28 лютого

Національне агентство з питань запобігання корупції викликало народного депутата Сергія Мельничука.

Як повідомила прес-служба НАЗК, Мельничук входить до складу виконавчого органу ТОВ «МБР-Трейд», перебуваючи у статусі народного депутата та будучи суб’єктом, на якого поширюється дія Закону «Про запобігання корупції».

Таким чином, отримуючи сторонні доходи, він порушує частину 2 статті 172-4 Кодексу України про адміністративні правопорушення (сумісництво; передбачає штраф, або позбавлення права обіймати певні посади).

Перш, ніж притягти Мельничука до адміністративної відповідальності за порушення антикорупційного законодавства, він має надати пояснення та зауваження до протоколу Нацагентства.

Мельничук має прибути до Національного агентства 28 лютого о 10:00.

В агентстві також зазначили, що навіть, якщо нардеп не надасть пояснення, то це не стане перешкодою для здійснення подальших можливих заходів відповідно до вимог законодавства про адміністративні правопорушення.

Раніше повідомлялося, що НАЗК перевірить декларації 16 чиновників, зокрема і декларацію Мельничука.

Згідно з декларацією Мельничука за 2016 рік, він має понад 9 мільйонів гривень готівки та ще понад 40 тисяч гривень на рахунках в банках. ТОВ «МБР-Трейд» у декларації не фігурує, а за основним місцем роботи Мельничук отримав 153908 гривень заробітної плати.