До нової ісламської антитерористичної коаліції увійшли понад 40 країн

41 країна-член новоутвореного альянсу планує об'єднати свої зусилля задля спільної протидії міжнародному тероризму

Про створення нового антитерористичного військового альянсу заявив кронпринц Саудівської Аравії Мухаммад бін Салман. «Цей військовий союз стане чітким сигналом терористичним організаціям, які в останні роки зберігали активність на території наших країн», - запевнив принц в Ер-Ріяді на першій зустрічі міністрів оборони і експертів з



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Фото: Reuters

41 країна-член новоутвореного альянсу планує об'єднати свої зусилля задля спільної протидії міжнародному тероризму

Про створення нового антитерористичного військового альянсу заявив кронпринц Саудівської Аравії Мухаммад бін Салман.

«Цей військовий союз стане чітким сигналом терористичним організаціям, які в останні роки зберігали активність на території наших країн», - запевнив принц в Ер-Ріяді на першій зустрічі міністрів оборони і експертів з питань безпеки країн альянсу.

На його думку, найбільшою загрозою, яку становлять терористи, є не тільки загибель невинних людей, але й руйнування репутації релігії.

41 країна-член новоутвореного альянсу планує об'єднати свої військові, політичні та фінансові зусилля задля спільної протидії міжнародному тероризму. Здебільшого до антитерористичної коаліції входитимуть сунітські країни. Іран, Ірак, Сирія та Катар не увійшли до складу альянсу.

Перше засідання військового об'єднання відбулося через два дні після терористичної атаки у мечеті на півночі Єгипту, унаслідок якої загинули щонайменше 305 осіб.

«Це дуже болючий інцидент, який нагадує нам про небезпеку радикального екстремізму», - заявив Мохаммед бін Салман.

Нагадаємо: про створення коаліції в Ер-Ріяді оголосили ще в грудні 2015 року, коли Саудівська Аравія стала на чолі боротьби з повстанцями-хуситами в Ємені. Тоді до неї входила 31 країна, включно з Катаром.

Джерело: Deutsche Welle