Труба контролюватиме Управління з розслідування злочинів, вчинених правоохоронцями і суддями



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Директор Державного бюро розслідувань Роман Труба

Раніше всі слідчі підрозділи центрального апарату ДБР підпорядковувалися першій заступниці директора бюро Ользі Варченко

Директор Державного бюро розслідувань (ДБР) Роман Труба вивів Друге управління організації досудових розслідувань (Управління з розслідування злочинів, вчинених співробітниками правоохоронних органів та у сфері правосуддя) з підпорядкування своєї першої заступниці Ольги Варченко і відтепер сам контролюватиме цей підрозділ.

Це визначено наказом Труби від 10 червня.

Згідно з документом, Управління з розслідування злочинів, вчинених співробітниками правоохоронних органів та у сфері правосуддя, тепер підпорядковане безпосередньо Трубі. Раніше всі слідчі підрозділи центрального апарату ДБР підпорядковувалися першій заступниці директора бюро Ользі Варченко.

28 травня Труба звільнив керівника Другого управління Олександра Туру через невідповідність посаді. Проте той уже зупинив дію наказу про своє звільнення в Окружному адміністративному суді Києва.

Зазначимо, що напередодні Труба звільнив тимчасового виконувача обов’язків голови прес-служби відомства Андрія Мальчика через оприлюднення новини про відкриття справи на колишнього президента Петра Порошенка за заявою ексчиновника часів Януковича Андрія Портнова.

Як відомо, 20 травня Портнов заявив, що подав до Державного бюро розслідувань першу заяву про злочин щодо Порошенка. Так, його за словами, Порошенка вважають «причетним до державної зради, спробі захоплення державної влади і перевищенні влади і службових повноважень».

Джерело: Інтерфакс-Україна