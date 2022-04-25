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    До Польщі прибули шість літаків з американською зброєю (фото)

    Літаки, ймовірно, доставили&nbsp;військову допомогу для України - До Польщі прибули шість літаків з американською зброєю (фото)
    Літаки, ймовірно, доставили військову допомогу для України
    фото з відкритих джерел

    Польща прийняла 24 квітня шість військово-транспортних літаків зі США

    У неділю, 24 квітня, на аеродромі польського міста Жешув, що за 90 км від кордону з Україною, приземлилися два військово-транспортні літаки ВПС США C-17A Globemaster. Також до Польщі прибули чотири Boeing 747 американських транспортних компаній, зафрахтованих Пентагоном.

    Літаки, ймовірно, доставили військову допомогу для України.

    Зазначимо, увечері 24 квітня до України з візитом прибули держсекретар США Ентоні Блінкен та голова Пентагону Остін Ллойд. Президент Володимир Зеленський провів із ними зустріч. Вони обговорили зброю, яка необхідна Україні для війни з Росією, та темпи її постачання.

    Після цього Джо Байден і Володимир Зеленський обмінялися меседжами у Twitter.

    Нагадаємо, раніше повідомлялося, що США оголосять про додаткові $750 млн на озброєння для України. Тим часом генерал США пояснив, якою зброєю можна відвоювати Херсон і Маріуполь.


    Теги: росія окупанти Польща США війна Boeing Україна озброєння окупація #stoprussia
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    До Польщі прибули шість літаків з американською зброєю (фото)