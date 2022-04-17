На кожен крок агресії Росії Захід відповідає більш сильною реакцією та допомогою Україні

Усі країни світу на чолі зі США пишаються тим, що поставляють військову техніку Україні

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В этой российско-украинской войне знаменитая стратегия пошаговых геополитических провокаций Путина – «метод сервелата» (Грузия, Крым, Донбасс и т д), увы для Кремля не сработала. Теперь уже американцы успешно используют этот «метод сервелата», всемерно наращивая военно-техническую помощь Украине быстрее, чем Кремль усиливает эскалацию войны. На каждый шаг агрессии России Запад отвечает более сильной реакцией и помощью.

Украина очень быстро прошла путь от первых маленьких партии «джевелинов» до использования в боевой обстановке лучших образцов западной оборонительной техники и космической логистики. Теперь пришла очередь американских могучих дронов MQ-9 Reaper и тяжелой артиллерии. Все страны мира во главе с США гордятся тем, что поставляют борющейся Украине военную технику. Даже Германия научилась открыто помогать Украине.

Украинская армия очень быстро прошла путь от ожесточенных пограничных боев с вражеской российской армией до ярких оперативно-тактических операций и целевого уничтожения флагмана Черноморского флота крейсера «Москва».

Весь мир поражен мужеством и мастерством украинской армии.

Сочетание мужественной профессиональной украинской армии с достойным политическим руководством во главе с президентом Зеленским и упорным патриотичным украинским народом, который, как один, встал на защиту своей Родины делает нашу страну непобедимой. Но для того, чтобы окончательно победить врага – российского агрессора, выгнать его с нашей страны, нам нужна мощная, интенсивная и смелая военно- техническая помощь ведущих стран мира.

Наше дело правое, победа будет за нами!

Джерело: блог Віктора Небоженка

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