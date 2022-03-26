Польща хоче повернути собі Калінінградську область

Колишній командувач сухопутних військ Польщі Вальдемар Скшипчак заявив, що Калінінградська область знаходиться під російською окупацією з 1945 року. На його думку, Польща має право претендувати на цю територію. Про це пише газета Do Rzeczy.

«Тепер про неї варто було б нагадати. Варто було б нагадати про Калінінградську область, яка, на мою думку, є частиною польської території... Ми маємо право претендувати на цю територію, яку Росія окупує», - заявив Скшипчак.

Генерал також висловив думку, що Калінінградська область «не має жодного військового значення».

Як відомо, Калінінград – місто в Російській Федерації, адміністративний центр Калінінградської області. До 1945 року – німецьке прусське місто Кьоніґсберґ.

9 квітня 1945 року над вежею «Дер Дона», де нині розташований музей бурштину, було піднято червоний прапор, позначивши кінець німецької історії міста.

За рішенням Потсдамської конференції північна частина німецької провінції Східна Пруссія, разом зі своєю столицею Кенігсбергом, тимчасово була передана Радянському Союзу. Пізніше, під час підписання договорів про межі Калінінградську область було повністю визнано володіннями Радянського Союзу.