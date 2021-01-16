Якою мовою має розмовляти сфера обслуговування із 16 січня. Пояснення від мовного омбудсмена

Тарас Кремінь пояснив, що робити, коли покупець у магазині почне звертатися до продавця російською

«Із 16 січня 2021 року кожен громадянин України матиме право отримати послугу або інформацію державною мовою»

Із 16 січня 2021 року персонал будь-якого супермаркету, крамниці, аптеки, закладу позашкільної освіти або заправки повинен звертатися до кожного передусім українською мовою. Також державною мають надавати інформацію, що стосується інструкцій, технічних характеристик і маркувань. Про це в інтерв’ю «Главкому» розповів Уповноважений із захисту державної мови Тарас Кремінь.

«Якщо клієнт попросить надати інформацію іншою мовою і вона буде прийнятною персоналу, то, звичайно, можна спілкуватися будь-якою іншою. Це закон для персоналу, який працює у сфері обслуговування», – уточнив він.

Також Кремінь пояснив, що робити, коли покупець у магазині почне звертатися до продавця російською.

«Персонал повинен надавати послуги насамперед державною мовою, але якщо буде прохання пояснити щось іншою, якщо це буде зручно для нього, то будь ласка. Треба визнавати, що в нас велика кількість національних меншин і корінних народів, які компактно проживають в окремих селах і районах. Звичайно, вони застосовують, крім державної, ще і свою мову. Це один із маркерів того, що закон на всій території України захищає право кожного громадянина, а як вони спілкуватимуться між собою, то це вже питання міжособистісної комунікації», – пояснив Кремінь.

Мовний омбудсмен підкреслив, що сьогодні не бачить проблеми щодо використання української в службовій діяльності.

16 січня починає діяти стаття 30 Закону України «Про забезпечення функціонування української мови як державної», яка розповсюджується на сферу послуг. Громадяни матимуть право скаржитися на невиконання закону до Уповноваженого із захисту державної мови. Обов’язково до скарги слід додавати докази порушення.

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