Тепер різниця є. Уся сфера обслуговування має бути тільки українськомовною, інакше — штраф

Закон про державну мову Верховна Рада ухвалила ще у квітні 2019 року

Закон про державну мову традиційно має опонентів, зокрема серед політиків із проросійськими поглядами

Із 16 січня вся сфера обслуговування, незалежно від форми власності, зобов’язана перейти на українську мову. Нововведення стосуються розмови з клієнтами, інформації у меню та квитках, на цінниках, вивісках тощо. Відповідно до статті 30 мовного закону розмовляти іншою мовою — наприклад, російською — можна лише тоді, коли про це попросить клієнт. hromadske розібралося, яке покарання чекає на порушників та що робити, коли вас відмовляються обслуговувати українською.

Чому закон запрацював тільки зараз?

Закон про державну мову Верховна Рада ухвалила ще у квітні 2019 року. Але низка положень — як і де будуть впроваджувати українську мову в різних сферах — набувають чинності поступово, деякі — аж до 2030 року. Це стосувалося і сфери обслуговування.

Відтепер закон зобов'язує працівників та представників закладів харчування, перукарень, таксі, супермаркетів, салонів краси та навіть інтернет-магазинів розмовляти державною мовою. Якщо клієнт попросить про спілкування іншою мовою, то за згодою обох сторін це буде можливо.

Що про це думають у сфері обслуговування?

Великі компанії у сфері обслуговування, як правило, мають внутрішню мовну політику. Тому керівництво на етапі добору персоналу попереджає, що розмовляти з клієнтами потрібно буде державною. Касирка Катерина із кафе БПШ розповідає, що коли хтось із працівників не знає державної, зобов’язаний піти на мовні курси своїм коштом.

Схожої політики дотримуються й у мережі супермаркетів Novus. Просять хоча б базові фрази, які знадобляться для обслуговування клієнтів, вивчити українською.

Однак не всім до вподоби такі нововведення. Таксист Вадим, який працює в сервісі Uklon, розповідає, що обслуговує клієнтів двома мовами: «Якою мовою починає говорити людина, на таку я й переходжу. А новий закон — я не вважаю, що це правильно, бо в нас люди розуміють як українську, так і російську».

Що робити, якщо вас відмовляються обслуговувати українською?

Уповноважений із захисту державної мови Тарас Кремінь розповідає, що потрібно робити, коли вам відмовили в обслуговуванні українською. Спершу — спробувати владнати конфлікт на місці. Якщо там відмовляються, потрібно звертатися до керівників закладу або телефонувати на гарячу лінію компанії. Також важливо зафіксувати факт порушення на телефон або диктофон, аби були докази. І вже тоді подавати скаргу мовному омбудсмену на таку поштову адресу: 01001, м. Київ, провулок Музейний, 12. Також можна звернутися за електронною адресою [email protected] або заповнити форму на сайті mova-ombudsman.gov.ua.

Як каратимуть порушників?

За порушення мовного закону передбачений штраф — від 5 100 до 6 800 грн. Застосовувати штрафні санкції почнуть лише з 16 липня 2022 року.

«За наявності фактів ми будемо звертатися до тих, хто порушує закон. Будемо надсилати рекомендації з метою усунення. Якщо це буде траплятися кілька разів протягом року — у вигляді протоколів та штрафів», — пояснює Тарас Кремінь.

Закон традиційно має опонентів, зокрема серед політиків із проросійськими поглядами. Вони вже вимагають скасувати штрафи для бізнесу. Зокрема, про це написав нардеп від «Слуги Народу» Максим Бужанський у Telegram:

«Не потрібно вказувати перукарям, якою мовою їм стригти, і шиномонтажникам, якою мовою замінювати колесо. Вони сплатили податки, і більше нікому нічим не зобов’язані, крім своїх сімей». Депутати навіть підготували законопроєкт, який наполягають розглянути якнайшвидше.

Тарас Кремінь такі закиди називає «дискредитацією державної мовної політики». «Моє прохання до всіх, хто розуміє цінність захисту державної мови: користуймося вільно державною мовою та відстоюймо наші права отримувати інформацію державною мовою у сфері обслуговування», — підсумовує він.

Джерело: Громадське