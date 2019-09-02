До Української православної церкви перейшла ще одна парафія



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Церква у селі Війниця Млинівського району Рівненщини

За перехід до Єдиної церкви проголосували 102 прихожан, проти – 13, утримались – 4

На Рівненщині громада села Війниця Млинівського району ухвалила рішення про перехід з УПЦ МП до ПЦУ.

Про це повідомляє пресслужба ПЦУ.

«1 вересня 2019 року відбулися загальні збори Свято-Троїцької громади села Війниця Млинівського району Рівненської області. На них було прийнято рішення, відповідно до якого громада вийшла з-під юрисдикції московського патріархату та перейшла до Православної церкви України», - йдеться у повідомленні.

Зазначається, що на загальних зборах Свято-Троїцької релігійної громади були присутні 119 прихожан. За перехід проголосували – 102 особи, проти – 13, утримались – 4.

28 липня митрополит Київський і всієї України Епіфаній повідомляв, що протягом понад пів року, що минули з моменту створення Православної церкви України, до неї приєдналося більш ніж 500 парафій Української православної церкви Московського патріархату.