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    Думки вголос

    Томос про автокефалію - великий дар Божий для України

    • Митрополит Київський і всієї України Епіфаній

      Предстоятель православної церкви України

    • Розсилка
    Томос про автокефалію - великий дар Божий для України

    Попереду ще багато випробувань, бо перед нами велика мета: об’єднати усіх православних українців навколо Київського престолу

    Через кілька днів ми святкуватимемо 28-му річницю незалежності України. За останній рік наша держава стала ще сильнішою, і передовсім духовно, адже ми з Вами сподобились великого дару Божого – отримали повноцінну духовну незалежність.

    Помісна автокефальна Православна Церква України має тисячолітню історію: ми – плід євангельського проповідування на наших землях святого апостола Андрія Первозваного, ми – плід подвижництва, молитов та мучеництва, просвіти та побожності мільйонів православних ієрархів, священників, ченців та вірян від найдавніших часів Київської держави благовірного князя і сповідника віри Оскольда, його наступників на престолі святих Ольги, Володимира Великого і Ярослава Мудрого й аж до сьогодення.

    На нашому шляху було багато перепон, він був важким і довгим, однак істинна дорога до справедливості, якою складною вона б не була, завжди веде до духовної перемоги. Наша перемога, здобуток сучасників і всіх тих, хто назавжди залишився в нашій пам’яті, – це Томос про автокефалію Православної Церкви України. Наше завдання на сьогодні – оберігати цей неоціненний дар, яким благословив нас Господь. Ми повинні примножувати та утверджувати цю перемогу щоденними справами та молитвою.

    Попереду ще багато випробувань, бо перед нами велика мета: об’єднати усіх православних українців навколо Київського престолу. Пам’ятайте: двері нашої Церкви і наші серця відкриті для всіх. Ми готові обійняти з любов'ю тих, хто поки що вагається. Продовжуємо молитися до Господа нашого Ісуса Христа, щоб Він давав нам єдність, укріпив нас у добрі та любові.

    Думки авторів рубрики «Думки вголос» не завжди збігаються з позицією редакції «Главкома»
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