Томос про автокефалію - великий дар Божий для України

Через кілька днів ми святкуватимемо 28-му річницю незалежності України. За останній рік наша держава стала ще сильнішою, і передовсім духовно, адже ми з Вами сподобились великого дару Божого – отримали повноцінну духовну незалежність.

Помісна автокефальна Православна Церква України має тисячолітню історію: ми – плід євангельського проповідування на наших землях святого апостола Андрія Первозваного, ми – плід подвижництва, молитов та мучеництва, просвіти та побожності мільйонів православних ієрархів, священників, ченців та вірян від найдавніших часів Київської держави благовірного князя і сповідника віри Оскольда, його наступників на престолі святих Ольги, Володимира Великого і Ярослава Мудрого й аж до сьогодення.