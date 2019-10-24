До Землі наближається небезпечний астероїд: відео



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Діаметр цього астероїда — від 440 до 990 метрів

25 жовтня астероїд 1998 HL1 наблизиться до Землі на мінімальну відстань. Діаметр небесного тіла становить 440 до 990 метрів, тому його відносять до класу потенційно небезпечного.

Про це повідомляє журнал Cnet.

Експерти з NASA кажуть, що загрози зіткнення немає.

Мінімальна відстань цього астероїда до орбіти Землі тоді складе 6,2 мільйона кілометрів. Це у 16 разів більше, ніж відстань від нашої планети до Місяця.

Швидкість астероїда складає 11,2 км /сек.

За астероїдом можна буде стежити онлайн.

Наступного разу 1998 HL1 зблизиться із Землею в 2051 році. Але і в цьому випадку шанс зіткнення з Землею мінімальний.

На мінімальну відстань 1998 HL1 зблизиться із Землею 25 жовтня о 20:00 за київським часом.