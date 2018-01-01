Астроном-аматор випадково знайшов у космосі загублений супутник NASA

Аматору вдалося зафіксувати сигнали з супутника IMAGE

Канадський астроном-аматор Скотт Тіллі виявив загублений більше 10 років тому супутник NASA. Про це повідомляє nv.ua із посиланням на Tech Times. NASA запустило супутник IMAGE для вивчення змін магнітосфери Землі через вплив сонячного вітру в березні 2000 року. У 2005 році зв'язок із супутником зник. 20 січня 2018 року Тіллі



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Зоряне небо

Аматору вдалося зафіксувати сигнали з супутника IMAGE

Канадський астроном-аматор Скотт Тіллі виявив загублений більше 10 років тому супутник NASA.

Про це повідомляє nv.ua із посиланням на Tech Times.

NASA запустило супутник IMAGE для вивчення змін магнітосфери Землі через вплив сонячного вітру в березні 2000 року. У 2005 році зв'язок із супутником зник.

20 січня 2018 року Тіллі вдалося випадково зафіксувати сигнали з супутника IMAGE. Спочатку він шукав секретний американський супутник Zuma.

Згодом Тіллі зв'язався з головним інвестором IMAGE Джеймсом Берчем, і той підтвердив, що вдалося зловити сигнал із супутника.

До слова, глава компанії SpaceX Ілон Маск оголосив, що перший пуск ракети-носія Falcon Heavy відбудеться 6 лютого.

Цього тижня SpaceX все провела перший вогневий тест збірної важкої ракети-носія Falcon Heavy.

У середині січня космічний вантажний корабель Dragon компанії SpaceX повернувся на Землю з МКС та успішно приводнився у Тихому океані.