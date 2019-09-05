Доба на Донбасі: 12 ворожих обстрілів, один боєць Об'єднаних сил загинув



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Противник обстрілював позиції підрозділів Об'єднаних сил із заборонених Мінськими угодами калібрів озброєння

Окупанти стріляли з БМП, гранатометів, великокаліберних кулеметів та стрілецької зброї

У середу, 4 вересня, бойовики на Донбасі 12 разів порушили режим припинення вогню. Противник обстрілював позиції підрозділів Об'єднаних сил із заборонених Мінськими угодами калібрів озброєння.

Крім того, з озброєння БМП, гранатометів різних систем, великокаліберних кулеметів та стрілецької зброї.

Про це йдеться у ранковому зведенні пресцентру операції Об'єднаних сил

В районі відповідальності оперативно-тактичного угруповання «Схід» противник здійснив шість обстрілів позицій Об'єднаних сил:

двічі неподалік Водяного – з ручних протитанкових гранатометів та стрілецької зброї;

поблизу Опитного – зі стрілецької зброї;

неподалік Верхньоторецького – з гранатометів різних систем, великокаліберних кулеметів та стрілецької зброї;

поблизу Авдіївки – з мінометів калібру 82 мм;

неподалік Павлополя – зі стрілецької зброї.

В районі відповідальності оперативно-тактичного угруповання «Північ» противник здійснив шість обстрілів позицій об'єднаних сил:

поблизу Майорська з напрямку «Шахта 6-7» – з мінометів калібру 120 мм та 82 мм, великокаліберних кулеметів та стрілецької зброї;

неподалік Шумів з напрямку «Шахта 6-7» – з гранатометів різних систем та великокаліберних кулеметів;

близько Південного з напрямку «Шахта ім.Гагаріна» – з озброєння БМП, автоматичних гранатометів, великокаліберних кулеметів та стрілецької зброї;

в районі Зайцевого – зі стрілецької зброї;

неподалік Хутора Вільного – з гранатометів різних систем, великокаліберних кулеметів та стрілецької зброї.

поблизу Новгородського – з мінометів калібру 82 мм.

За минулу добу внаслідок ворожого обстрілу один військовослужбовець зі складу Об'єднаних сил загинув.

Від початку поточної доби збройні формування Російської Федерації та її найманці три рази порушили режим припинення вогню.

Противник обстрілював позиції підрозділів Об'єднаних сил із заборонених Мінськими угодами калібрів озброєння. Крім того, з великокаліберних кулеметів та стрілецької зброї.