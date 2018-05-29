Доба на Донбасі: 37 ворожих обстрілів, шістьох українських бійців поранено

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Бойовики у понеділок тричі порушили норми Міжнародного гуманітарного права, здійснюючи теракти проти мирного населення

За минулу добу, 28 травня, в районі проведення операції Об’єднаних сил інтенсивність бойових дій залишається стабільно високою, обстановка складною та контрольованою.

Про це йдеться у ранковому звіті прес-центру Об’єднаних сил.

Активні бойові дії тривали з найбільшою інтенсивністю в районах населених пунктів Кримське, Новотошківське, Золоте, що на Луганському напрямку. Також в районах населених пунктів Світлодарськ, Новоселівка друга, Марїнка, Новомихайлівка, Старогнатівка, Водяне, Широкине.

На обстріли противника з мінометів та стрілецького озброєння підрозділи Об’єднаних сил рішуче відповідали вогнем.

Російсько-окупаційні війська 37 разів за добу порушували режим тиші. З них дев’ять разів ворог застосовував міномети калібру 82 та 120 мм.

«Під час бойових дій, минулої доби, шість наших військовослужбовців отримали поранення, їх невідкладно евакуйовано до шпиталів», - додали у прес-центрі.

Також минулої доби російсько-окупаційні війська тричі порушили норми Міжнародного гуманітарного права, здійснюючи теракти проти мирного населення. Так, близько 5 години ранку окупанти обстріляли з гранатомету населений пункт Чермалик. Близько 11:40, прикриваючись житловими кварталами Горлівки, вели обстріл з міномету по селищу Залізне, внаслідок чого загинула 15-річна дитина. Близько 15-ї години терористи відкрили вогонь по населеному пункту Південне, завдавши осколкових поранень мирному мешканцю.

За фактами обстрілів мирних населених пунктів російсько-окупаційними військами порушено кримінальні справи.

Поточної доби, станом на 7.00 ранку, втрат наших військ немає. За даними розвідки, трьох окупантів знищено та пятьох поранено.

Нагадаємо, напередодні стало відомо, що на Світлодарській дузі бойова група ЗСУ помстилася за пораненого побратима і знищила бронетехніку бойовиків «Л/ДНР».