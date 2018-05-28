ЗМІ розказали про школярку, яка загинула на Донбасі
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Розсилка
Дарина три дні тому відсвяткувала свій день народження
На Донбасі в Залізному поблизу Торецька, яке щодня здригається від обстрілів проросійських бойовиків, 28 травня загинула 15-річна Дарина Каземірова.
Як повідомляє ТСН, близько 12:45 великокаліберний снаряд влетів просто на подвір'я та розірвався буквально за кілька метрів від місця, де в цей час стояла дівчина. Дарина загинула на місці трагедії.
Відомо, що школярка гостювала у бабусі з дідусем. На момент трагедії у дворі був лише дідусь.
За його словами, бойовики вели обстріл також вночі напередодні.
Дарина навчалась у 9-му класі. Три дні тому дівчина відсвяткувала свій день народження. А 29 травня у неї мав бути іспит у школі.
У штабі Об'єднаних сил повідомили, що обстріл вели з окупованої території. Поліція кваліфікувала загибель школярки в Залізному під час обстрілу як теракт.
Нагадаємо, раніше очільник Донецької військово-цивільної адміністрації Павло Жебрівський повідомив, що у селищі Залізне поблизу Торецька внаслідок обстрілу бойовиків загинула школярка.