ЗМІ розказали про школярку, яка загинула на Донбасі

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Фото зі сторінки Дарини Каземірової у Facebook Дарина Каземірова

Дарина три дні тому відсвяткувала свій день народження

На Донбасі в Залізному поблизу Торецька, яке щодня здригається від обстрілів проросійських бойовиків, 28 травня загинула 15-річна Дарина Каземірова.

Як повідомляє ТСН, близько 12:45 великокаліберний снаряд влетів просто на подвір'я та розірвався буквально за кілька метрів від місця, де в цей час стояла дівчина. Дарина загинула на місці трагедії.

Відомо, що школярка гостювала у бабусі з дідусем. На момент трагедії у дворі був лише дідусь.

За його словами, бойовики вели обстріл також вночі напередодні.

Дарина навчалась у 9-му класі. Три дні тому дівчина відсвяткувала свій день народження. А 29 травня у неї мав бути іспит у школі.

У штабі Об'єднаних сил повідомили, що обстріл вели з окупованої території. Поліція кваліфікувала загибель школярки в Залізному під час обстрілу як теракт.

Нагадаємо, раніше очільник Донецької військово-цивільної адміністрації Павло Жебрівський повідомив, що у селищі Залізне поблизу Торецька внаслідок обстрілу бойовиків загинула школярка.