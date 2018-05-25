Доба на Донбасі: бойовики 36 разів відкривали вогонь

За даними розвідки, знищено четверо бойовиків та п’ять поранено

Російсько-окупаційні війська 36 разів порушили режим припинення вогню, з них 12 разів відкривали вогонь з артилерії та мінометів. Підрозділи Об’єднаних сил вели активну оборону та давали адекватну відповідь по всій лінії зіткнення.

Про це повідомляє прес-центр Операції Об’єднаних сил.

Найбільш активні бойові дії тривали в районах населених пунктів Луганське, Зайцеве, Новолуганське, Новоселівка, Новотороїцьке, Богданівка, Гранітне, Чермалик.

Окупанти продовжують грубо порушувати норми Міжнародного гуманітарного права. Вчора ранком ними з гармат калібру 152мм та мінометів калібру 120мм обстріляли місто Торецьк. Загалом по місту російсько-окупаційнии військами було випущено 35 снарядів та мін.

О 4:45 противник підступно відкрив вогонь по населеному пункту Стара Миколаївка зі 152 мм гармат. Як завжди, вогонь вівся з житлових кварталів Горлівки.

За даними розвідки, противник зазнав втрат: четверо бойовиків знищено та п'ятеро поранено.