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    Доба на Донбасі: бойовики 36 разів відкривали вогонь

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    Доба на Донбасі: бойовики 36 разів відкривали вогонь

    За даними розвідки, знищено четверо бойовиків та п’ять поранено

    Російсько-окупаційні війська 36 разів порушили режим припинення вогню, з них 12 разів відкривали вогонь з артилерії та мінометів. Підрозділи Об’єднаних сил вели активну оборону та давали адекватну відповідь по всій лінії зіткнення.

    Про це повідомляє прес-центр Операції Об’єднаних сил.

    Найбільш активні бойові дії тривали в районах населених пунктів Луганське, Зайцеве, Новолуганське, Новоселівка, Новотороїцьке, Богданівка, Гранітне, Чермалик.

    Окупанти продовжують грубо порушувати норми Міжнародного гуманітарного права. Вчора ранком ними з гармат калібру 152мм та мінометів калібру 120мм обстріляли місто Торецьк. Загалом по місту російсько-окупаційнии військами було випущено 35 снарядів та мін.

    О 4:45 противник підступно відкрив вогонь по населеному пункту Стара Миколаївка зі 152 мм гармат. Як завжди, вогонь вівся з житлових кварталів Горлівки.

    За даними розвідки, противник зазнав втрат: четверо бойовиків знищено та п'ятеро поранено.

    окупанти бойовики на Донбасі Донбас обстріл Торецьк
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