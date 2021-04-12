Доба на Донбасі: бойовики п'ять разів порушили режим припинення вогню
Бойових втрат серед військовослужбовців Збройних Сил України немає
Протягом минулої доби, 11 квітня, збройні формування Російської Федерації п'ять разів порушили режим
Про це повідомили у ранковому зведенні Операції об'єднаних сил 12 квітня.
У районі відповідальності оперативно-тактичного угруповання «Схід», неподалік населеного пункту Невельське окупанти здійснили обстріл позицій наших захисників із заборонених Мінськими домовленостями мінометів 82-го калібру та гранатометів різних систем.
Поблизу Водяного, що на Приазов’ї, російсько-окупаційні війська відкривали вогонь зі стрілецької зброї, ручних протитанкових та автоматичних станкових гранатометів.
У районі відповідальності оперативно-тактичного угруповання «Північ», неподалік селищ Зайцеве та Шуми, збройні формування РФ обстрілювали позиції з гранатометів різних систем, великокаліберних кулеметів та стрілецької зброї.
Бойових втрат серед військовослужбовців Збройних Сил України немає, наголосили у штабі. Зазначається, що про факти порушень українська сторона СЦКК повідомила СММ ОБСЄ.
Станом на 7 годину ранку, 12 квітня, обстрілів з боку російсько-окупаційних військ не зафіксовано.
Нагадаємо, на Донбасі, у суботу, 10 квітня, бойовики продовжували порушувати режим тиші та обстрілювати бійців Операції об'єднаних сил. Внаслідок обстрілів поранення отримав український військовослужбовець.