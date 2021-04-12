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    Доба на Донбасі: бойовики п'ять разів порушили режим припинення вогню

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    Доба у зоні ООС: російські найманці п'ять разів зривали &laquo;тишу&raquo; - Доба на Донбасі: бойовики п'ять разів порушили режим припинення вогню
    Доба у зоні ООС: російські найманці п'ять разів зривали «тишу»
    Фото з відкритих джерел

    Бойових втрат серед військовослужбовців Збройних Сил України немає

    Протягом минулої доби, 11 квітня, збройні формування Російської Федерації п'ять разів порушили режим

    Про це повідомили у ранковому зведенні Операції об'єднаних сил 12 квітня.

    У районі відповідальності оперативно-тактичного угруповання «Схід», неподалік населеного пункту Невельське окупанти здійснили обстріл позицій наших захисників із заборонених Мінськими домовленостями мінометів 82-го калібру та гранатометів різних систем.

    Поблизу Водяного, що на Приазов’ї, російсько-окупаційні війська відкривали вогонь зі стрілецької зброї, ручних протитанкових та автоматичних станкових гранатометів.

    У районі відповідальності оперативно-тактичного угруповання «Північ», неподалік селищ Зайцеве та Шуми, збройні формування РФ обстрілювали позиції з гранатометів різних систем, великокаліберних кулеметів та стрілецької зброї.

    Бойових втрат серед військовослужбовців Збройних Сил України немає, наголосили у штабі. Зазначається, що про факти порушень українська сторона СЦКК повідомила СММ ОБСЄ.

    Станом на 7 годину ранку, 12 квітня, обстрілів з боку російсько-окупаційних військ не зафіксовано.

    Нагадаємо, на Донбасі, у суботу, 10 квітня, бойовики продовжували порушувати режим тиші та обстрілювати бійців Операції об'єднаних сил. Внаслідок обстрілів поранення отримав український військовослужбовець.

    Теги: окупанти ОБСЄ бойовики на Донбасі Донбас обстріл СЦКК
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