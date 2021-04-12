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    На окупованому Донбасі не вистачає ліків, – Мендель

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    Прессекретарка президента Юлія Мендель - На окупованому Донбасі не вистачає ліків, – Мендель
    Прессекретарка президента Юлія Мендель

    Червоний Хрест поставляє концентратори кисню, засоби індивідуального захисту для лікарів та пацієнтів, – зазначила Мендель

    На окупованому Донбасі критично не вистачає ліків та медичних товарів. При цьому мова йде не лише про товари, які необхідні при лікуванні коронавірусу, але й інших звичайних хвороб.

    Про це розповіла прессекретарка президента Юлія Мендель в ефірі передачі «Погляд з Банкової».

    За її словами, на Донбасі вкрай необхідні медичні товари. Тому Червоний Хрест та інші міжнародні організації направляють туди гуманітарну допомогу.

    Мова йде про препарати проти астми, діабету, гіпертонії й серцевих хвороб. Крім того, на Донбасі не вистачає і товарів для лікування коронавірусу.

    «Червоний Хрест поставляє концентратори кисню, засоби індивідуального захисту для лікарів та пацієнтів», – каже Мендель.

    Вона також зазначила, що в підконтрольному уряду Бахмуті за підтримки саме Міжнародного Комітету Червоного Хреста йде будівництво відділення невідкладної медичної допомоги.

    «Це і є відповідь на питання: хто і як на міжнародному рівні сьогодні допомагає жителям Донбасу», – додала прес–секретар Володимира Зеленського.

    Теги: будівництво мова червоний хрест Юлія Мендель
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