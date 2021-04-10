На Донбасі внаслідок обстрілу бойовиків поранено військового

Воїну оперативно надано першу медичну допомогу та доправлено до лікувального закладу

На Донбасі, у суботу, 10 квітня, бойовики продовжують порушувати режим тиші та обстрілювати бійців Операції об'єднаних сил. Внаслідок обстрілів поранення отримав український військовослужбовець.

Про це повідомляє пресцентр ООС у своєму Facebook.

З початку цієї доби зафіксовано сім порушень режиму припинення вогню з боку збройних формувань Російської Федерації, з яких 6 обстрілів по позиціях українських захисників, та один проліт ворожого БПЛА з перетином лінії розмежування.

Зокрема, в районі відповідальності оперативно-тактичного угруповання «Схід», російсько - окупаційні війська здійснили обстріл неподалік населеного пункту Пищевик із заборонених Мінськими домовленостями мінометів калібру 82 мм, станкових протитанкових та ручних протитанкових гранатометів.

У передмісті селищ Піски та Широкине ворог відкривав вогонь зі стрілецької зброї, а біля Авдіївки – з ручних протитанкових гранатометів.

У районі відповідальності оперативно-тактичного угруповання «Північ», неподалік селища Майорське збройні формування Російської Федерації обстрілювали позиції українських захисників з ручних протитанкових та підствольних гранатометів.

«Внаслідок обстрілу один військовослужбовець зі складу Об’єднаних сил отримав кульове поранення. Воїну оперативно надано першу медичну допомогу та доправлено до лікувального закладу. Стан здоров’я захисника - середнього ступеня важкості», – сказано у повідомленні.

Нагадаємо, раніше в зведенні не було даних про пораненого військового. Повідомлялося, що станом на 17:00 суботи проросійські бойовики сім раз порушили режим припинення вогню.