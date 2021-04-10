  1. Головна
  2. Новини
рус
    Новини

    На Донбасі внаслідок обстрілу бойовиків поранено військового

    •  glavcom.ua
    • Розсилка
    На Донбасі внаслідок обстрілу поранено українського військового - На Донбасі внаслідок обстрілу бойовиків поранено військового
    На Донбасі внаслідок обстрілу поранено українського військового

    Воїну оперативно надано першу медичну допомогу та доправлено до лікувального закладу

    На Донбасі, у суботу, 10 квітня, бойовики продовжують порушувати режим тиші та обстрілювати бійців Операції об'єднаних сил. Внаслідок обстрілів поранення отримав український військовослужбовець.

    Про це повідомляє пресцентр ООС у своєму Facebook.

    З початку цієї доби зафіксовано сім порушень режиму припинення вогню з боку збройних формувань Російської Федерації, з яких 6 обстрілів по позиціях українських захисників, та один проліт ворожого БПЛА з перетином лінії розмежування.

    Зокрема, в районі відповідальності оперативно-тактичного угруповання «Схід», російсько - окупаційні війська здійснили обстріл неподалік населеного пункту Пищевик із заборонених Мінськими домовленостями мінометів калібру 82 мм, станкових протитанкових та ручних протитанкових гранатометів.

    У передмісті селищ Піски та Широкине ворог відкривав вогонь зі стрілецької зброї, а біля Авдіївки – з ручних протитанкових гранатометів.

    У районі відповідальності оперативно-тактичного угруповання «Північ», неподалік селища Майорське збройні формування Російської Федерації обстрілювали позиції українських захисників з ручних протитанкових та підствольних гранатометів.

    «Внаслідок обстрілу один військовослужбовець зі складу Об’єднаних сил отримав кульове поранення. Воїну оперативно надано першу медичну допомогу та доправлено до лікувального закладу. Стан здоров’я захисника - середнього ступеня важкості», – сказано у повідомленні.

    Нагадаємо, раніше в зведенні не було даних про пораненого військового. Повідомлялося, що станом на 17:00 суботи проросійські бойовики сім раз порушили режим припинення вогню.

    Теги: Facebook
    Якщо ви знайшли помилку в тексті, виділіть її мишкою та натисніть Ctrl+Enter
    Коментарі ()
    1000 символів залишилось

    Натисніть «Подобається», щоб читати
    Glavcom.ua в Facebook

    Я вже читаю Glavcom в Facebook

    НАЙПОПУЛЯРНІШЕ

    Про використання cookies: Продовжуючи переглядати glavcom.ua ви підтверджуєте, що ознайомилися з Правилами користування сайтом і погоджуєтеся на використання файлів cookies Згоден   Про файли cookies