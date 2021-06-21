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    Доба на Донбасі: бойовики п'ять разів порушили «режим тиші»

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    Доба на Донбасі: бойовики п'ять разів порушили режим припинення вогню - Доба на Донбасі: бойовики п'ять разів порушили «режим тиші»
    Доба на Донбасі: бойовики п'ять разів порушили режим припинення вогню
    Фото з відкритих джерел

    На обстріли противника українські військові відкривали вогонь у відповідь

    Протягом минулої доби, 20 червня, в районі проведення операції Об’єднаних сил зафіксовано 5 порушень режиму припинення вогню, з яких 4 обстріли та 1 проліт БПЛА. Про це повідомляє штаб ООС.

    У районі населеного пункту Старогнатівка окупанти здійснювали обстріл у бік позицій українських військових зі стрілецької зброї.

    Неподалік Травневого російські збройні формування відкривали вогонь зі станкових протитанкових гранатометів.

    Поблизу Причепілвки ворог вів вогонь з гранатометів різних систем, великокаліберних кулеметів і стрілецької зброї.

    Біля Новозванівки окупанти обстрілювали наші позиції з мінометів 120-го калібру.

    На Луганщині зафіксовано проліт ворожого безпілотного літального апарату із перетином лінії розмежування. БПЛА противника вчасно був подавлений засобами РЕБ.

    Втрат серед наших захисників немає.

    На обстріли противника українські військові відкривали вогонь у відповідь.

    «Про факти порушень з боку російсько-окупаційних військ Українська сторона СЦКК повідомила представників Місії ОБСЄ, застосувавши встановлений координаційний механізм«, — повідомили у штабі.

    Військові зазначили, що станом на 7 годину ранку, 21 червня, порушень режиму припинення вогню не зафіксовано.

    «Українські військовослужбовці контролюють ситуацію в районі проведення операції Об’єднаних сил«, — резюмували у штабі.

    Нагадаємо, ситуація на Донбасі та стягування російських військ до кордону з Україною обговорювалися у квітні під час перемовин міністра закордонних справ України Дмитра Кулеби з главою ОБСЄ Анн Лінде посилення агресії з боку Росії.

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    Теги: окупанти ОБСЄ бойовики на Донбасі обстріл військові СЦКК
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    Доба на Донбасі: бойовики п'ять разів порушили «режим тиші»