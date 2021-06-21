Доба на Донбасі: бойовики п'ять разів порушили «режим тиші»
На обстріли противника українські військові відкривали вогонь у відповідь
У районі населеного пункту Старогнатівка окупанти здійснювали обстріл у бік позицій українських військових зі стрілецької зброї.
Неподалік Травневого російські збройні формування відкривали вогонь зі станкових протитанкових гранатометів.
Поблизу Причепілвки ворог вів вогонь з гранатометів різних систем, великокаліберних кулеметів і стрілецької зброї.
Біля Новозванівки окупанти обстрілювали наші позиції з мінометів 120-го калібру.
На Луганщині зафіксовано проліт ворожого безпілотного літального апарату із перетином лінії розмежування. БПЛА противника вчасно був подавлений засобами РЕБ.
Втрат серед наших захисників немає.
На обстріли противника українські військові відкривали вогонь у відповідь.
«Про факти порушень з боку російсько-окупаційних військ Українська сторона СЦКК повідомила представників Місії ОБСЄ, застосувавши встановлений координаційний механізм«, — повідомили у штабі.
Військові зазначили, що станом на 7 годину ранку, 21 червня, порушень режиму припинення вогню не зафіксовано.
«Українські військовослужбовці контролюють ситуацію в районі проведення операції Об’єднаних сил«, — резюмували у штабі.
Нагадаємо, ситуація на Донбасі та стягування російських військ до кордону з Україною обговорювалися у квітні під час перемовин міністра закордонних справ України Дмитра Кулеби з главою ОБСЄ Анн Лінде посилення агресії з боку Росії.