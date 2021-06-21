Доба на Донбасі: бойовики п'ять разів порушили «режим тиші»

На обстріли противника українські військові відкривали вогонь у відповідь

Протягом минулої доби, 20 червня, в районі проведення операції Об’єднаних сил зафіксовано 5 порушень режиму припинення вогню, з яких 4 обстріли та 1 проліт БПЛА. Про це повідомляє штаб ООС.

У районі населеного пункту Старогнатівка окупанти здійснювали обстріл у бік позицій українських військових зі стрілецької зброї.

Неподалік Травневого російські збройні формування відкривали вогонь зі станкових протитанкових гранатометів.

Поблизу Причепілвки ворог вів вогонь з гранатометів різних систем, великокаліберних кулеметів і стрілецької зброї.

Біля Новозванівки окупанти обстрілювали наші позиції з мінометів 120-го калібру.

На Луганщині зафіксовано проліт ворожого безпілотного літального апарату із перетином лінії розмежування. БПЛА противника вчасно був подавлений засобами РЕБ.

Втрат серед наших захисників немає.

На обстріли противника українські військові відкривали вогонь у відповідь.

«Про факти порушень з боку російсько-окупаційних військ Українська сторона СЦКК повідомила представників Місії ОБСЄ, застосувавши встановлений координаційний механізм«, — повідомили у штабі.

Військові зазначили, що станом на 7 годину ранку, 21 червня, порушень режиму припинення вогню не зафіксовано.

«Українські військовослужбовці контролюють ситуацію в районі проведення операції Об’єднаних сил«, — резюмували у штабі.

Нагадаємо, ситуація на Донбасі та стягування російських військ до кордону з Україною обговорювалися у квітні під час перемовин міністра закордонних справ України Дмитра Кулеби з главою ОБСЄ Анн Лінде посилення агресії з боку Росії.