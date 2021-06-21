Бабін розповів, як окупанти спричинили катастрофу в Ялті (фото)

Основою селю було саме будівельне сміття, яке змивалося піднятою водою у русло Дерекойки, зазначив Бабін

Колишній представник президента України в АР Крим Борис Бабін розповів, як окупанти спричинили катастрофу в Ялті. Про це він написав на своїй сторінці в Facebook.

«Ялтинці виклали фото наслідків селевого потоку в Василівці. З них очевидно що основою селю було саме будівельне сміття, яке змивалося піднятою водою у русло Дерекойки. У листопаді 2020 року «АРК» писала саме про це. Експерти Асоціації вказували, що окупанти звели масив заповідного лісу над Дерекойкою для незаконного звалища відходів масових і так саме незаконних будівництв у Ялті. Будівництва «елітних» домівок для російських колонізаторів», - повідомив Бабін.

Він зазначив, що восени експерти «АРК» прямо попереджали про сумні наслідки цього.

«Коли всі ці тисячі тонн будівельного сміття з гори посиплються річковою долиною на голови городянам. Там наразі не лише збитки. Але й загиблі. Мені ось просто з наукового інтересу цікаво - наші «кримські« правоохоронці додумаються хоча б кримінальне провадження порушити? Ну хоча б задля безкоштовного самопіару», - резюмував колишній представник президента України в АР Крим.

Як повідомлялося, в Ялті через затоплення вулиць у результаті рясних опадів оголошено режим надзвичайної ситуації, в'їзд у місто закритий.

Кримські ЗМІ повідомляють про затоплення «до самої стелі» ялтинського крокодиляріуму, який розташований на цокольному поверсі будівлі в центрі Ялти. У соцмережах пишуть про загибель крокодилів і змій.

Як повідомлялося раніше, у тимчасово окупованій Росією Ялті та довкола неї близько 2700 осіб залишилися без електрики, окупаційна «влада» ухвалила рішення призупинити водопостачання.