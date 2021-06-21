Україна купить у Великої Британії два бойових протимінних корабля — ЗМІ

Бойові кораблі, побудовані на початку 90-х років, будуть закуплені офіційним Києвом цього року

В Одесу у понеділок, 21 червня, прибуде президент України Володимир Зеленський для підписання угоди про закупівлю двох британських протимінних кораблів, повідомляє Думська з посиланням на джерела.

Як зазначається, на озброєння Військово-морських сил України уряд Британії передасть два тральщика типу Sandown.

Видання повідомляє, що до складу Королівського флоту Британії було введено 15 тральщиків цього типу, проте в 2000-х три корабля передали Естонії, а ще три — Саудівської Аравії. Таким чином зараз Сполучене Королівство має в своєму розпорядженні дев’ять кораблів цього типу, два з яких передадуть флоту України.

Бойові кораблі, побудовані на початку 90-х років, будуть закуплені офіційним Києвом цього року.

У квітні mil.in.ua повідомляло, що Україна веде переговори з Британією про покупку для ВМС двох протимінних тральщиків типу Sandown. Зазначалося, що купити кораблі планували з кредитних коштів наданих Сполученим Королівством на розвиток ВМС України.

Тральщики — військові кораблі, пріоритетом яких є пошук, виявлення і знищення морських мін. Крім того, вони проводять кораблі і судна за тралами через мінні загородження.

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