Доба на Донбасі: бойовики стріляли з артилерії, є травмовані українські бійці

Противник 22 рази застосував артилерію та міномети

Впродовж минулої доби, 2 травня, ситуація в районі проведення операції Об’єднаних сил залишалася незмінною. Бойові дії тривали переважно на авдіївському та маріупольському напрямках. Як повідомляє прес-центр Об’єднаних сил, українські підрозділи вели активну оборону. Противник 22 рази застосував артилерію та міномети. «Під час



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Українські військовослужбовці

Противник 22 рази застосував артилерію та міномети

Впродовж минулої доби, 2 травня, ситуація в районі проведення операції Об’єднаних сил залишалася незмінною. Бойові дії тривали переважно на авдіївському та маріупольському напрямках.

Як повідомляє прес-центр Об’єднаних сил, українські підрозділи вели активну оборону. Противник 22 рази застосував артилерію та міномети.

«Під час бойових дій у підрозділах наших військ травмовано трьох військовослужбовців. Їх оперативно доставлено до госпіталю. Стан здоров’я поранених задовільний», - йдеться у ранковому звіті.

За даними розвідки, впродовж минулої доби втрати живої сили противника – четверо поранених. Українські воїни не перешкоджали їх евакуації.

Упродовж ночі поточної доби, 3 травня, на лінії зіткнення тривало відносне затишшя. Станом на шосту годину ранку сьогодні, 3 травня, втрат українських воїнів немає.

Як повідомляв «Главком», вчора у зоні операції Об'єднаних сил зник український військовий.

До слова, статус учасника бойових дій отримали понад 335 тисяч бійців АТО.