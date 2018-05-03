Доба на Донбасі: бойовики стріляли з артилерії, є травмовані українські бійці
- Сьогодні, 07:06
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Противник 22 рази застосував артилерію та міномети
Впродовж минулої доби, 2 травня, ситуація в районі проведення операції Об’єднаних сил залишалася незмінною. Бойові дії тривали переважно на авдіївському та маріупольському напрямках.
Як повідомляє прес-центр Об’єднаних сил, українські підрозділи вели активну оборону. Противник 22 рази застосував артилерію та міномети.
«Під час бойових дій у підрозділах наших військ травмовано трьох військовослужбовців. Їх оперативно доставлено до госпіталю. Стан здоров’я поранених задовільний», - йдеться у ранковому звіті.
За даними розвідки, впродовж минулої доби втрати живої сили противника – четверо поранених. Українські воїни не перешкоджали їх евакуації.
Упродовж ночі поточної доби, 3 травня, на лінії зіткнення тривало відносне затишшя. Станом на шосту годину ранку сьогодні, 3 травня, втрат українських воїнів немає.
Як повідомляв «Главком», вчора у зоні операції Об'єднаних сил зник український військовий.
До слова, статус учасника бойових дій отримали понад 335 тисяч бійців АТО.