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    У зоні операції Об'єднаних сил зник український військовий

    Бойовики 17 разів застосовували заборонене Мінськими домовленостями озброєння
    У зоні бойових дій на Донбасі бойовики 17 разів застосували заборонене озброюєння і намагалися витіснити підрозділи Збройних сил України з зайнятих позицій, один український військовий зник. Про це повідомляє прес-центр операції Об'єднаних сил. Повідомляється, бойовики обстріляли позиції український військових в районі населених
    • Сьогодні, 20:07
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    Бойовики 17 разів застосовували заборонене Мінськими домовленостями озброєння

    У зоні бойових дій на Донбасі бойовики 17 разів застосували заборонене озброюєння і намагалися витіснити підрозділи Збройних сил України з зайнятих позицій, один український військовий зник.

    Про це повідомляє прес-центр операції Об'єднаних сил.

    Повідомляється, бойовики обстріляли позиції український військових в районі населених пунктів Зайцеве, Авдіївка, Опитне, Троїцьке, Водяне, Широкине, Лебединське, де застосовували вогонь артилерії та міномети. зазнчається, що бойовики 17 разів застосовували заборонене Мінськими домовленостями озброєння.

    Також за даними операції Об'єднаних сил неподалік Маріуполя, по завершенню артилерійського обстрілу бойовиків виявили відсутність одного українського військовослужбовця. Зазначається, що командування розпочало розшукові заходи.

    Нагадаємо, бойовики з опівночі здійснили 10 обстрілів українських позицій.

    Раніше повідосмлялося, що статус учасника бойових дій отримали понад 335 тисяч бійців АТО.

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