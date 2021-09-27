Доба на Донбасі: один військовий загинув, одного поранено

Інтенсивність бойових дій на лінії зіткнення, в порівнянні з попередньою добою, зросла

Упродовж минулої доби, 26 вересня, ситуація в районі проведення операції Об’єднаних сил була контрольованою. Про це повідомляє пресцентр ООС.

Інтенсивність бойових дій на лінії зіткнення, в порівнянні з попередньою добою, зросла.

Російсько-окупаційні війська шість разів порушили режим припинення вогню, здійснивши прицільні обстріли позицій підрозділів Збройних Сил України.

В напрямку Лебединського противник вів вогонь зі станкових протитанкових та ручних протитанкових гранатометів.

Поблизу Мар'їнки найманці застосували гранатомети різних систем та стрілецьку зброю.

В районі населеного пункту Нью-Йорк ворог обстрілював наші позиції з великокаліберних кулеметів та станкових протитанкових гранатометів.

Ввечері зі стрілецької зброї окупанти вели вогонь в бік Водяного, що на Приазов’ї, та двічі біля Новолуганського.

«Наші військовослужбовці відкривали адекватний вогонь у відповідь та змусили противника припинити вогневу активність», – зазначили в ООС.

Внаслідок підриву на ворожому невідомому пристрої один військовослужбовець Об’єднаних сил дістав поранення несумісне з життям, інший - вогнепальне осколкове поранення. Захисник перебуває в лікувальному закладі. Стан його здоров’я – середньої важкості.

Протягом поточної доби, 27 вересня, порушень режиму припинення вогню з боку російсько-окупаційних військ не зафіксовано.