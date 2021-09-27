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    Доба на Донбасі: один військовий загинув, одного поранено

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    Військовослужбовці підірвалися на невідомому ворожому пристрої - Доба на Донбасі: один військовий загинув, одного поранено
    Військовослужбовці підірвалися на невідомому ворожому пристрої
    Фото з відкритих джерел

    Інтенсивність бойових дій на лінії зіткнення, в порівнянні з попередньою добою, зросла

    Упродовж минулої доби, 26 вересня, ситуація в районі проведення операції Об’єднаних сил була контрольованою. Про це повідомляє пресцентр ООС.

    Інтенсивність бойових дій на лінії зіткнення, в порівнянні з попередньою добою, зросла.

    Російсько-окупаційні війська шість разів порушили режим припинення вогню, здійснивши прицільні обстріли позицій підрозділів Збройних Сил України.

    В напрямку Лебединського противник вів вогонь зі станкових протитанкових та ручних протитанкових гранатометів.

    Поблизу Мар'їнки найманці застосували гранатомети різних систем та стрілецьку зброю.

    В районі населеного пункту Нью-Йорк ворог обстрілював наші позиції з великокаліберних кулеметів та станкових протитанкових гранатометів.

    Ввечері зі стрілецької зброї окупанти вели вогонь в бік Водяного, що на Приазов’ї, та двічі біля Новолуганського.

    «Наші військовослужбовці відкривали адекватний вогонь у відповідь та змусили противника припинити вогневу активність», – зазначили в ООС.

    Внаслідок підриву на ворожому невідомому пристрої один військовослужбовець Об’єднаних сил дістав поранення несумісне з життям, інший - вогнепальне осколкове поранення. Захисник перебуває в лікувальному закладі. Стан його здоров’я – середньої важкості.

    Протягом поточної доби, 27 вересня, порушень режиму припинення вогню з боку російсько-окупаційних військ не зафіксовано.

    Теги: окупанти бойовики на Донбасі Донбас Операція Об’єднаних сил
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    Доба на Донбасі: один військовий загинув, одного поранено