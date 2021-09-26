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    Доба на Донбасі: бойовики чотири рази порушили «режим тиші», є поранений

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    Внаслідок ворожих дій один військовослужбовець Об&rsquo;єднаних сил дістав вогнепальне поранення - Доба на Донбасі: бойовики чотири рази порушили «режим тиші», є поранений
    Внаслідок ворожих дій один військовослужбовець Об’єднаних сил дістав вогнепальне поранення
    Фото з відкритих джерел

    Військовослужбовці Об’єднаних сил відкривали вогонь у відповідь, застосовуючи дозволене Мінськими домовленостями озброєння

    Упродовж минулої доби, 25 вересня, ситуація в районі проведення операції Об’єднаних сил залишалася контрольованою. Інтенсивність бойових дій на лінії зіткнення, в порівнянні з попередньою добою, знизилась. Про це повідомляє штаб ООС.

    Збройні формування Російської Федерації 4 рази порушили режим припинення вогню, при цьому 2 рази застосували заборонене Мінськими домовленостями озброєння,

    В напрямку Верхньоторецького противник вів вогонь із заборонених мінометів калібру 120 мм та артилерійських систем калібру 122 мм.

    Поблизу Мар’їнки російські найманці здійснили прицільний обстріл наших позицій із стрілецької зброї.

    В районі Лебединського окупанти застосували заборонені міномети калібру 82 мм, стрілецьку зброю, а також ручні та станкові протитанкові гранатомети.

    В бік Водяного ворог вів обстріли зі станкових протитанкових та автоматичних станкових гранатометів.

    Внаслідок ворожих дій один військовослужбовець Об’єднаних сил дістав вогнепальне поранення.

    «Воїн перебуває в лікувальному закладі, стан його здоров’я – задовільний», – повідомили у штабі.

    Військовослужбовці Об’єднаних сил відкривали вогонь у відповідь, застосовуючи дозволене Мінськими домовленостями озброєння.

    Протягом поточної доби, 26 вересня, порушень режиму припинення вогню з боку російсько-окупаційних військ не зафіксовано.

    «Підрозділи Об’єднаних сил контролюють ситуацію та продовжують виконувати завдання з відсічі і стримування збройної агресії Російської Федерації«, – резюмували військові.

    Теги: окупанти бойовики на Донбасі Донбас обстріл військові Операція Об’єднаних сил озброєння
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    Доба на Донбасі: бойовики чотири рази порушили «режим тиші», є поранений