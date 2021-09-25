Внаслідок ворожого обстрілу один український військовослужбовець отримав поранення

Під час обстрілу російські найманці використовували заборонені калібри зброї

Бойовики обстріляли позиції українських військових поблизу Мар'їнки

Один український військовослужбовець отримав поранення внаслідок обстрілу російськими найманцями позицій Об'єднаних сил поблизу Мар'їнки (Донецька область) в суботу.

«Поблизу Мар'їнки російські найманці здійснили прицільний обстріл наших позицій зі стрілецької зброї. Внаслідок ворожих дій один військовослужбовець Об'єднаних сил отримав вогнепальне поранення. Йому було надано невідкладну домедичну допомогу та евакуйовано до шпиталю. Стан здоров'я – задовільний», – повідомляється на сторінці Операції об'єднаних сил у Фейсбуці.

Зазначено, що від початку доби російські найманці двічі порушили режим припинення вогню, з них один раз – із застосуванням забороненого Мінськими домовленостями озброєння.

«У напрямку Верхньоторецького противник вів вогонь із заборонених мінометів калібру 120 мм і артилерійських систем калібру 122 мм», – повідомили в штабі.

Українські захисники подавляли вогневі засоби противника, застосовуючи дозволене Мінськими домовленостями озброєння.

Нагадаємо, за добу 24 вересня російські окупанти 14 разів порушили режим припинення вогню, застосувавши заборонене Мінськими домовленостями озброєння. В напрямку Новолуганського російські найманці двічі здійснили прицільний обстріл українських позицій, використовуючи ручні протитанкові гранатомети та заборонені міномети калібру 82 мм та 120 мм.