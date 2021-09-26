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    Обстріл на Донбасі: один український військовий загинув, один поранений

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    Російські бойовики вже другу добу ведуть обстріли на окупованих територіях - Обстріл на Донбасі: один український військовий загинув, один поранений
    Російські бойовики вже другу добу ведуть обстріли на окупованих територіях
    фото з відкритих джерел

    Військовослужбовці підірвалися на невідомому ворожому пристрої

    Сьогодні, 26 вересня, збройні формування Російської Федерації вкотре порушили режим припинення вогню та обстріляли позиції українських захисників. Унаслідок обстрілів один військовий загинув та ще один отримав поранення. Про це повідомляє Оперативно-тактичне угруповання «Схід» у Facebook.

    «Один військовослужбовець Об’єднаних сил дістав поранення несумісне з життям, один захисник дістав вогнепальне осколкове поранення. Після надання першої медичної допомоги воїна транспортували до лікувального закладу. Стан його здоров’я – середньої важкості», – йдеться в повідомленні.

    Нагадаємо, упродовж минулої доби, 25 вересня, ситуація в районі проведення операції Об’єднаних сил залишалася контрольованою. Інтенсивність бойових дій на лінії зіткнення, в порівнянні з попередньою добою, знизилась.

    Збройні формування Російської Федерації 4 рази порушили режим припинення вогню, при цьому 2 рази застосували заборонене Мінськими домовленостями озброєння.

    Теги: бойовики на Донбасі Донбас обстріл смерть військові озброєння
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    Обстріл на Донбасі: один український військовий загинув, один поранений