Доба на Донбасі: один військовий загинув, ще двоє поранені
Противник відкривав вогонь по наших захисниках з гранатометів різних систем
Один український військовослужбовець загинув унаслідок підриву та ще двоє дістали поранення унаслідок обстрілів у зоні бойових дій на Донбасі 18 липня.
Про це повідомляє пресцентр Операції Об'єднаних сил.
18 липня збройні формування Російської Федерації та її найманці 10 разів порушили режим припинення вогню. З них 3 рази – із застосуванням забороненої Мінськими угодами зброї – мінометів калібру 120 та 82 мм.
Також, противник відкривав вогонь по наших захисниках з гранатометів різних систем, великокаліберних кулеметів та стрілецької зброї.
В районі відповідальності оперативно-тактичного угруповання «Схід» противник 9 разів обстріляв позиції Об'єднаних сил:
- двічі поблизу Пісків – з мінометів калібру 82 мм, автоматичних гранатометів та великокаліберних кулеметів;
- поряд Троїцького – зі станкового протитанкового гранатомету, великокаліберного кулемету та стрілецької зброї;
- неподалік Кам'янки – з автоматичного гранатомету та стрілецької зброї;
- околиці Водяного – зі станкового протитанкового гранатомету;
- два рази в районі населеного пункту Павлопіль – з мінометів калібру 120 мм, ручних протитанкових гранатометів та великокаліберних кулеметів;
- поблизу Ломакиного – з міномету калібру 82 мм;
- поряд Пищевика – з ручного протитанкового гранатомету.
В районі відповідальності оперативно-тактичного угруповання «Північ» позиції наших захисників були обстріляні 1 раз: околиці Майорська – з підствольного гранатомету та стрілецької зброї.
В результаті підриву один військовослужбовець загинув та під час ворожих обстрілів двоє отримали поранення.
Від початку поточної доби ворог один раз обстріляв позиції Об'єднаних сил.
В районі відповідальності оперативно-тактичного угруповання «Схід» ворог здійснив один обстріл позицій українських захисників: поряд Широкиного – зі стрілецької зброї.