Доба на Донбасі: один військовий загинув, ще двоє поранені



Розсилка ВІДПРАВИТИ

Противник відкривав вогонь по наших захисниках з гранатометів різних систем

Один український військовослужбовець загинув унаслідок підриву та ще двоє дістали поранення унаслідок обстрілів у зоні бойових дій на Донбасі 18 липня.

Про це повідомляє пресцентр Операції Об'єднаних сил.

18 липня збройні формування Російської Федерації та її найманці 10 разів порушили режим припинення вогню. З них 3 рази – із застосуванням забороненої Мінськими угодами зброї – мінометів калібру 120 та 82 мм.

Також, противник відкривав вогонь по наших захисниках з гранатометів різних систем, великокаліберних кулеметів та стрілецької зброї.

В районі відповідальності оперативно-тактичного угруповання «Схід» противник 9 разів обстріляв позиції Об'єднаних сил:

двічі поблизу Пісків – з мінометів калібру 82 мм, автоматичних гранатометів та великокаліберних кулеметів;

поряд Троїцького – зі станкового протитанкового гранатомету, великокаліберного кулемету та стрілецької зброї;

неподалік Кам'янки – з автоматичного гранатомету та стрілецької зброї;

околиці Водяного – зі станкового протитанкового гранатомету;

два рази в районі населеного пункту Павлопіль – з мінометів калібру 120 мм, ручних протитанкових гранатометів та великокаліберних кулеметів;

поблизу Ломакиного – з міномету калібру 82 мм;

поряд Пищевика – з ручного протитанкового гранатомету.

В районі відповідальності оперативно-тактичного угруповання «Північ» позиції наших захисників були обстріляні 1 раз: околиці Майорська – з підствольного гранатомету та стрілецької зброї.

В результаті підриву один військовослужбовець загинув та під час ворожих обстрілів двоє отримали поранення.

Від початку поточної доби ворог один раз обстріляв позиції Об'єднаних сил.

В районі відповідальності оперативно-тактичного угруповання «Схід» ворог здійснив один обстріл позицій українських захисників: поряд Широкиного – зі стрілецької зброї.