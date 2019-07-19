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    Доба на Донбасі: один військовий загинув, ще двоє поранені

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    Доба на Донбасі: один військовий загинув, ще двоє поранені

    Противник відкривав вогонь по наших захисниках з гранатометів різних систем

    Один український військовослужбовець загинув унаслідок підриву та ще двоє дістали поранення унаслідок обстрілів у зоні бойових дій на Донбасі 18 липня.

    Про це повідомляє пресцентр Операції Об'єднаних сил.

    18 липня збройні формування Російської Федерації та її найманці 10 разів порушили режим припинення вогню. З них 3 рази – із застосуванням забороненої Мінськими угодами зброї – мінометів калібру 120 та 82 мм.

    Також, противник відкривав вогонь по наших захисниках з гранатометів різних систем, великокаліберних кулеметів та стрілецької зброї.

    В районі відповідальності оперативно-тактичного угруповання «Схід» противник 9 разів обстріляв позиції Об'єднаних сил:

    • двічі поблизу Пісків – з мінометів калібру 82 мм, автоматичних гранатометів та великокаліберних кулеметів; 
    • поряд Троїцького – зі станкового протитанкового гранатомету, великокаліберного кулемету та стрілецької зброї; 
    • неподалік Кам'янки – з автоматичного гранатомету та стрілецької зброї; 
    • околиці Водяного – зі станкового протитанкового гранатомету; 
    • два рази в районі населеного пункту Павлопіль – з мінометів калібру 120 мм, ручних протитанкових гранатометів та великокаліберних кулеметів; 
    • поблизу Ломакиного – з міномету калібру 82 мм; 
    • поряд Пищевика – з ручного протитанкового гранатомету.

    В районі відповідальності оперативно-тактичного угруповання «Північ» позиції наших захисників були обстріляні 1 раз: околиці Майорська – з підствольного гранатомету та стрілецької зброї.

    В результаті підриву один військовослужбовець загинув та під час ворожих обстрілів двоє отримали поранення.

    Від початку поточної доби ворог один раз обстріляв позиції Об'єднаних сил.

    В районі відповідальності оперативно-тактичного угруповання «Схід» ворог здійснив один обстріл позицій українських захисників: поряд Широкиного – зі стрілецької зброї.

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