Доба на Донбасі: поранено шістьох українських військових



Розсилка ВІДПРАВИТИ

За даними розвідки 5 липня двох окупантів знищено та трьох поранено

5 липня збройні формування Російської Федерації 28 разів порушили режим припинення вогню. З них 12 разів – із застосуванням заборонених Мінськими угодами мінометів калібру 120 та 82 мм.

Про це повідомляє пресцентр Операції Об'єднаних сил.

Противник відкривав вогонь по наших захисниках з гранатометів різних систем, озброєння БМП, великокаліберних кулеметів, снайперських гвинтівок та стрілецької зброї.

В районі відповідальності оперативно-тактичного угруповання «Схід» противник 15 разів обстріляв позиції Об'єднаних сил:

два рази поблизу Водяного – з протитанкових гранатометів, снайперських гвинтівок та стрілецької зброї;

двічі поряд Богданівки – з протитанкових гранатометів, великокаліберних кулеметів та стрілецької зброї;

неподалік Новотроїцького – з протитанкового гранатомету та великокаліберного кулемету;

околиці Миколаївки – з великокаліберного кулемету;

три рази в районі населеного пункту Широкине – з мінометів калібру 120 мм, протитанкових гранатометів та стрілецької зброї;

околиці Мар'їнки – з великокаліберного кулемету;

поблизу Новоселівки Другої – з гранатометів різних систем;

поряд Красногорівки – з великокаліберного кулемету;

неподалік Новогнатівки – з протитанкового гранатомету;

околиці Павлопіля – з автоматичного гранатомету;

поблизу Авдіївки – з протитанкового гранатомету та стрілецької зброї.

В районі відповідальності оперативно-тактичного угруповання «Північ» позиції наших захисників були обстріляні 13 разів:

чотири рази в районі населеного пункту Кримське – з мінометів калібру 82 мм, гранатометів різних систем, озброєння БМП, великокаліберних кулеметів та стрілецької зброї;

поблизу Новотошківського – з гранатометів різних систем та великокаліберного кулемету;

п'ять разів околиці Новолуганського – з мінометів калібру 120 та 82 мм, гранатометів різних систем, озброєння БМП та стрілецької зброї;

поряд Золотого-4 – з мінометів калібру 120 та 82 мм;

неподалік Травневого – з міномету калібру 82 мм та автоматичного гранатомету;

в районі населеного пункту Світлодарськ – з міномету калібру 82 мм, великокаліберного кулемету та стрілецької зброї.

В результаті ворожих обстрілів два українських військовослужбовця отримали поранення, ще чотири – бойове травмування. На кожен обстріл противник отримав адекватну відповідь з озброєння, що не суперечить Мінським домовленостям.

За даними розвідки 5 липня двох окупантів знищено та трьох поранено.

Від початку поточної доби ворог два рази обстріляв позиції Об'єднаних сил.

В районі відповідальності оперативно-тактичного угруповання «Схід» ворог здійснив один обстріл позицій українських захисників:

поблизу населеного пункту Широкине – зі стрілецької зброї.

В районі відповідальності оперативно-тактичного угруповання «Північ» позиції наших захисників були обстріляні один раз:

неподалік населеного пункту Хутір Вільний – з міномету калібру 82 мм.

Об'єднані сили надійно контролюють противника на лінії зіткнення, дотримуючись при цьому умов припинення вогню.