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    Доба на Донбасі: поранено шістьох українських військових

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    Доба на Донбасі: поранено шістьох українських військових

    За даними розвідки 5 липня двох окупантів знищено та трьох поранено

    5 липня збройні формування Російської Федерації 28 разів порушили режим припинення вогню. З них 12 разів – із застосуванням заборонених Мінськими угодами мінометів калібру 120 та 82 мм.

    Про це повідомляє пресцентр Операції Об'єднаних сил.

    Противник відкривав вогонь по наших захисниках з гранатометів різних систем, озброєння БМП, великокаліберних кулеметів, снайперських гвинтівок та стрілецької зброї.

    В районі відповідальності оперативно-тактичного угруповання «Схід» противник 15 разів обстріляв позиції Об'єднаних сил:

    • два рази поблизу Водяного – з протитанкових гранатометів, снайперських гвинтівок та стрілецької зброї;
    • двічі поряд Богданівки – з протитанкових гранатометів, великокаліберних кулеметів та стрілецької зброї;
    • неподалік Новотроїцького – з протитанкового гранатомету та великокаліберного кулемету;
    • околиці Миколаївки – з великокаліберного кулемету;
    • три рази в районі населеного пункту Широкине – з мінометів калібру 120 мм, протитанкових гранатометів та стрілецької зброї;
    • околиці Мар'їнки – з великокаліберного кулемету;
    • поблизу Новоселівки Другої – з гранатометів різних систем;
    • поряд Красногорівки – з великокаліберного кулемету;
    • неподалік Новогнатівки – з протитанкового гранатомету;
    • околиці Павлопіля – з автоматичного гранатомету;
    • поблизу Авдіївки – з протитанкового гранатомету та стрілецької зброї.

    В районі відповідальності оперативно-тактичного угруповання «Північ» позиції наших захисників були обстріляні 13 разів:

    • чотири рази в районі населеного пункту Кримське – з мінометів калібру 82 мм, гранатометів різних систем, озброєння БМП, великокаліберних кулеметів та стрілецької зброї;
    • поблизу Новотошківського – з гранатометів різних систем та великокаліберного кулемету;
    • п'ять разів околиці Новолуганського – з мінометів калібру 120 та 82 мм, гранатометів різних систем, озброєння БМП та стрілецької зброї;
    • поряд Золотого-4 – з мінометів калібру 120 та 82 мм;
    • неподалік Травневого – з міномету калібру 82 мм та автоматичного гранатомету;
    • в районі населеного пункту Світлодарськ – з міномету калібру 82 мм, великокаліберного кулемету та стрілецької зброї.

    В результаті ворожих обстрілів два українських військовослужбовця отримали поранення, ще чотири – бойове травмування. На кожен обстріл противник отримав адекватну відповідь з озброєння, що не суперечить Мінським домовленостям.

    За даними розвідки 5 липня двох окупантів знищено та трьох поранено.

    Від початку поточної доби ворог два рази обстріляв позиції Об'єднаних сил.

    В районі відповідальності оперативно-тактичного угруповання «Схід» ворог здійснив один обстріл позицій українських захисників:

    • поблизу населеного пункту Широкине – зі стрілецької зброї.

    В районі відповідальності оперативно-тактичного угруповання «Північ» позиції наших захисників були обстріляні один раз:

    • неподалік населеного пункту Хутір Вільний – з міномету калібру 82 мм.

    Об'єднані сили надійно контролюють противника на лінії зіткнення, дотримуючись при цьому умов припинення вогню.

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