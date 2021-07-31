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    Події в Україні

    Бойовику «ДНР» повідомили про підозру у катуванні військових, взятих у полон біля Іловайська

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    Бойовик застосовував тортури до українських воїнів, бив і утримував полонених у нелюдських умовах без належної медичної допомоги і харчування - Бойовику «ДНР» повідомили про підозру у катуванні військових, взятих у полон біля Іловайська

    Бойовик застосовував тортури до українських воїнів, бив і утримував полонених у нелюдських умовах без належної медичної допомоги і харчування

    Фото з відкритих джерел

    Наразі вирішується питання щодо оголошення підозрюваного в розшук

    Генпрокуратура заочно повідомила учаснику «ДНР» про підозру у катуванні військовослужбовців, захоплених у полон поблизу Іловайська. Про це повідомляє пресслужба Офісу генпрокурора.

    «За даними слідства, громадянин України, бувши учасником терористичної організації «ДНР», виконував завдання її ватажків. Підозрюваний в одній з так званих в’язниць, облаштованій у захопленому бойовиками приміщенні Управління Служби безпеки України в Донецькій області, з серпня 2014 по лютий 2015 року жорстоко поводився з військовослужбовцями Національної гвардії та Збройних сил України, які були захоплені у полон підрозділами Збройних сил РФ в ході бойових дій 24-25 серпня 2015 року в районі м. Іловайськ Донецької області», – сказано в повідомленні Генпрокуратури.

    Бойовик застосовував тортури до українських воїнів: бив і утримував полонених у нелюдських умовах без належної медичної допомоги і харчування.

    Наразі вирішується питання щодо оголошення підозрюваного в розшук.

    Відповідно до статті 130 Женевської Конвенції про поводження з військовополоненими від 12 серпня 1949 року, статті 11 Додаткового протоколу до Женевських Конвенцій від 12 серпня 1949 року, що стосується захисту жертв міжнародних збройних конфліктів від 8 червня 1977 року вказані дії є серйозними порушеннями міжнародного гуманітарного права.

    Теги: суд ДНР тероризм полон Іловайськ розшук
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    Бойовику «ДНР» повідомили про підозру у катуванні військових, взятих у полон біля Іловайська