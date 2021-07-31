За минулу добу російські окупанти чотири рази порушили режим тиші на Донбасі

Бойових втрат серед військових Об’єднаних сил немає

Протягом минулої доби, 30 липня, в районі проведення операції Об’єднаних сил зафіксовано 4 порушення режиму припинення вогню. Про це повідомляє пресслужба штабу Об’єднаних сил.

«За минулу добу, 30 липня, в районі проведення операції Об’єднаних сил зафіксовано 4 порушення режиму припинення вогню. Бойових втрат серед військових Об’єднаних сил немає», – сказано в ранковому зведенні на сторінці штабу Facebook у суботу.

Зокрема, у Водяного, що на Приазов’ї, противник двічі застосовував гранатомети різних систем і стрілецьку зброю. У напрямку населеного пункту Новоселівка Друга російські найманці обстрілювали позиції ООС з автоматичних станкових гранатометів і стрілецької зброї.

Крім того, на Луганщині був зафіксований проліт безпілотного літального апарату типу «Орлан-10» із перетином лінії розмежування.

«З початку поточної доби, порушень режиму припинення вогню не зафіксовано», – сказано у звіті.

Ситуація в районі проведення операції Об’єднаних сил повністю контрольована українськими військовослужбовцями.