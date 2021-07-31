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    За минулу добу російські окупанти чотири рази порушили режим тиші на Донбасі

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    Ситуація в районі ООС повністю контрольована українськими військовослужбовцями - За минулу добу російські окупанти чотири рази порушили режим тиші на Донбасі

    Ситуація в районі ООС повністю контрольована українськими військовослужбовцями

    Фото з відкритих джерел

    Бойових втрат серед військових Об’єднаних сил немає

    Протягом минулої доби, 30 липня, в районі проведення операції Об’єднаних сил зафіксовано 4 порушення режиму припинення вогню. Про це повідомляє пресслужба штабу Об’єднаних сил.

    «За минулу добу, 30 липня, в районі проведення операції Об’єднаних сил зафіксовано 4 порушення режиму припинення вогню. Бойових втрат серед військових Об’єднаних сил немає», – сказано в ранковому зведенні на сторінці штабу Facebook у суботу.

    Зокрема, у Водяного, що на Приазов’ї, противник двічі застосовував гранатомети різних систем і стрілецьку зброю. У напрямку населеного пункту Новоселівка Друга російські найманці обстрілювали позиції ООС з автоматичних станкових гранатометів і стрілецької зброї.

    Крім того, на Луганщині був зафіксований проліт безпілотного літального апарату типу «Орлан-10» із перетином лінії розмежування.

    «З початку поточної доби, порушень режиму припинення вогню не зафіксовано», – сказано у звіті.

    Ситуація в районі проведення операції Об’єднаних сил повністю контрольована українськими військовослужбовцями.

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    Теги: окупанти бойовики на Донбасі ЗСУ Генштаб
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    За минулу добу російські окупанти чотири рази порушили режим тиші на Донбасі