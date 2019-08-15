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    Доба на Донбасі: загинув український військовий

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    Доба на Донбасі: загинув український військовий

    Окупанти гатять із заборонених мінометів

    Збройні формування Російської Федерації та її найманці за минулу добу тринадцять разів порушили режим припинення вогню, з них двічі – із забороненої Мінськими угодами зброї: мінометів калібру 120 мм та 82 мм.

    Про це повідомляє у Фейсбуці пресцентр штабу ООС.

    «Також противник обстрілював позиції Об'єднаних сил з гранатометів різних систем, великокаліберних кулеметів та стрілецької зброї», - йдеться у повідомленні.

    У районі відповідальності оперативно-тактичного угруповання «Схід» противник здійснив дев'ять обстрілів:

    • неподалік Пісків – зі стрілецької зброї; 
    • поблизу Лебединського – з великокаліберних кулеметів та стрілецької зброї; 
    • тричі у районі Гнутового – з ручних протитанкових гранатометів, великокаліберних кулеметів та стрілецької зброї; 
    • двічі неподалік Лебединського – з великокаліберних кулеметів та стрілецької зброї; 
    • поблизу Водяного – з ручних протитанкових гранатометів; 
    • неподалік Миколаївки – з гранатометів різних систем.

    У районі відповідальності оперативно-тактичного угруповання «Північ» противник здійснив чотири обстріли позицій Об'єднаних сил:

    • поблизу Південного з напрямку шахти імені Гагаріна – з ручних протитанкових гранатометів та великокаліберних кулеметів; 
    • неподалік Новолуганського – із забороненої Мінськими угодами зброї – мінометів калібру 120 мм;
    •  в районі Зайцевого – із забороненої Мінськими угодами зброї – мінометів калібру 120 мм та 82 мм,автоматичних гранатометів;
    • поблизу Хутора Вільного – зі станкових протитанкових гранатометів та великокаліберних кулеметів.

    Внаслідок ворожих обстрілів один військовослужбовець зі складу Об'єднаних сил загинув.

    Від початку поточної доби ворожих обстрілів позицій Об'єднаних сил не зафіксовано.

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