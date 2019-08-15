Доба на Донбасі: загинув український військовий
Окупанти гатять із заборонених мінометів
Збройні формування Російської Федерації та її найманці за минулу добу тринадцять разів порушили режим припинення вогню, з них двічі – із забороненої Мінськими угодами зброї: мінометів калібру 120 мм та 82 мм.
Про це повідомляє у Фейсбуці пресцентр штабу ООС.
«Також противник обстрілював позиції Об'єднаних сил з гранатометів різних систем, великокаліберних кулеметів та стрілецької зброї», - йдеться у повідомленні.
У районі відповідальності оперативно-тактичного угруповання «Схід» противник здійснив дев'ять обстрілів:
- неподалік Пісків – зі стрілецької зброї;
- поблизу Лебединського – з великокаліберних кулеметів та стрілецької зброї;
- тричі у районі Гнутового – з ручних протитанкових гранатометів, великокаліберних кулеметів та стрілецької зброї;
- двічі неподалік Лебединського – з великокаліберних кулеметів та стрілецької зброї;
- поблизу Водяного – з ручних протитанкових гранатометів;
- неподалік Миколаївки – з гранатометів різних систем.
У районі відповідальності оперативно-тактичного угруповання «Північ» противник здійснив чотири обстріли позицій Об'єднаних сил:
- поблизу Південного з напрямку шахти імені Гагаріна – з ручних протитанкових гранатометів та великокаліберних кулеметів;
- неподалік Новолуганського – із забороненої Мінськими угодами зброї – мінометів калібру 120 мм;
- в районі Зайцевого – із забороненої Мінськими угодами зброї – мінометів калібру 120 мм та 82 мм,автоматичних гранатометів;
- поблизу Хутора Вільного – зі станкових протитанкових гранатометів та великокаліберних кулеметів.
Внаслідок ворожих обстрілів один військовослужбовець зі складу Об'єднаних сил загинув.
Від початку поточної доби ворожих обстрілів позицій Об'єднаних сил не зафіксовано.