Доба на Донбасі: загинув український військовий



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Окупанти гатять із заборонених мінометів

Збройні формування Російської Федерації та її найманці за минулу добу тринадцять разів порушили режим припинення вогню, з них двічі – із забороненої Мінськими угодами зброї: мінометів калібру 120 мм та 82 мм.

Про це повідомляє у Фейсбуці пресцентр штабу ООС.

«Також противник обстрілював позиції Об'єднаних сил з гранатометів різних систем, великокаліберних кулеметів та стрілецької зброї», - йдеться у повідомленні.

У районі відповідальності оперативно-тактичного угруповання «Схід» противник здійснив дев'ять обстрілів:

неподалік Пісків – зі стрілецької зброї;

поблизу Лебединського – з великокаліберних кулеметів та стрілецької зброї;

тричі у районі Гнутового – з ручних протитанкових гранатометів, великокаліберних кулеметів та стрілецької зброї;

двічі неподалік Лебединського – з великокаліберних кулеметів та стрілецької зброї;

поблизу Водяного – з ручних протитанкових гранатометів;

неподалік Миколаївки – з гранатометів різних систем.

У районі відповідальності оперативно-тактичного угруповання «Північ» противник здійснив чотири обстріли позицій Об'єднаних сил:

поблизу Південного з напрямку шахти імені Гагаріна – з ручних протитанкових гранатометів та великокаліберних кулеметів;

неподалік Новолуганського – із забороненої Мінськими угодами зброї – мінометів калібру 120 мм;

в районі Зайцевого – із забороненої Мінськими угодами зброї – мінометів калібру 120 мм та 82 мм,автоматичних гранатометів;

поблизу Хутора Вільного – зі станкових протитанкових гранатометів та великокаліберних кулеметів.

Внаслідок ворожих обстрілів один військовослужбовець зі складу Об'єднаних сил загинув.

Від початку поточної доби ворожих обстрілів позицій Об'єднаних сил не зафіксовано.