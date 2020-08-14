Доба на Донбасі: загинув військовий, ще один поранений



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Доба на Донбасі: загинув військовий, ще один поранений

Двоє військовослужбовців зі складу Об’єднаних сил підірвалися на невідомому вибуховому пристрої внаслідок відхилення від маршруту

13 серпня на усіх ділянках відповідальності наших підрозділів обстрілів з боку противника не зафіксовано.

Про це повідомляє пресцентр Операції Об’єднаних сил.

Військовослужбовці Об’єднаних сил дотримувалися умов припинення вогню та перебували напоготові надати гідну відсіч на ймовірні підступні дії ворога.

Разом з тим, минулої доби українськими воїнами задокументовано одне порушення збройними формуваннями Російської Федерації домовленостей, досягнутих 22 липня в рамках Тристоронньої контактної групи. Зокрема, поблизу тимчасово окупованого населеного пункту Золоте-5 противник здійснював інженерне обладнання позицій у бік наших підрозділів.

Бойових втрат серед особового складу Об’єднаних сил немає.

Водночас, 13 серпня, у районі відповідальності оперативно-тактичного угруповання «Схід», підірвалися на невідомому вибуховому пристрої два військовослужбовця зі складу Об’єднаних сил. Один із них загинув, інший – отримав поранення. Пораненого воїна оперативно доправлено до медичного закладу, де йому надається необхідна лікарська допомога.

Від початку поточної доби, 14 серпня, запроваджений режим тиші зберігається повною мірою. У смугах відповідальності наших бригад не зафіксовано жодної збройної провокації чи обстрілу.

«Ситуація в районі проведення операції Об’єднаних сил залишається контрольованою. Українські захисники продовжують сумлінно виконувати завдання за призначенням та готові миттєво реагувати на будь-які зміни оперативної обстановки», – зазначають в штабі АТО.

Раніше повідомлялося, що військовослужбовець окремого розвідувального батальйону зі складу Об’єднаних сил загинув на Донбасі під час виконання бойового завдання. Причиною стало необережне поводження зі зброєю.

Напередодні секретар РНБО Олексій Данілов похвалився результатами перемир’я. Данілов вважає, що на Донбасі дотримується режим, бо два тижні не спостерігається пострілів з важкого озброєння і не зафіксовано бойових втрат.

Раніше Командування Об'єднаних сил України повідомило про початок припинення вогню на сході України з опівночі 27 липня 2020 року.

До слова, сьогодні зранку штаб ООС повідомив, що п’ятнадцяту добу поспіль, відколи проголошено режим припинення вогню серед українських захисників бойових втрат та поранень немає.

Раніше повідомлялося, що військові сприймають умови «режиму тиші» як недовіру до армії.

До слова, за даними Міноборони росіяни проводять ротацію бойовиків біля лінії розведення на Донбасі.