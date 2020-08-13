На Донбасі під час виконання бойового завдання загинув військовий



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На Донбасі під час виконання бойового завдання загинув військовий

Військовий загинув унаслідок необережного поводження зі зброєю

Військовослужбовець окремого розвідувального батальйону зі складу Об’єднаних сил загинув на Донбасі під час виконання бойового завдання. Причиною стало необережне поводження зі зброєю.

Про це повідомили в пресцентрі ОТУ «Північ».

Обставини та причини смерті з’ясовують представники Національної поліції України та Військової служби правопорядку у ЗСУ.

«Із сумом повідомляємо, що під час виконання бойового завдання внаслідок необережного поводження зі зброєю, отримавши вогнепальне кульове поранення несумісне з життям помер військовослужбовець окремого розвідувального батальйону зі складу Об’єднаних сил», – йдеться у повідомленні.

Як повідомлялося, 10 серпня бойовики один раз обстріляли українські позиції.

Напередодні секретар РНБО Олексій Данілов похвалився результатами перемир’я. Данілов вважає, що на Донбасі дотримується режим, бо два тижні не спостерігається пострілів з важкого озброєння і не зафіксовано бойових втрат.

Раніше Командування Об'єднаних сил України повідомило про початок припинення вогню на сході України з опівночі 27 липня 2020 року.

До слова, сьогодні зранку штаб ООС повідомив, що п’ятнадцяту добу поспіль, відколи проголошено режим припинення вогню серед українських захисників бойових втрат та поранень немає.

Раніше повідомлялося, що військові сприймають умови «режиму тиші» як недовіру до армії.

До слова, за даними Міноборони росіяни проводять ротацію бойовиків біля лінії розведення на Донбасі.